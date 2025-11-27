Liverpool-Idol schlägt Alarm: "Die Blutung stoppt einfach nicht"

Niklas Trettin 27.11.2025 • 10:48 Uhr Der FC Liverpool hat die nächste heftige Ohrfeige kassiert und schlittert immer tiefer in die Krise. Jetzt meldet sich Vereinslegende Steven Gerrard zu Wort.

Steven Gerrard sieht den FC Liverpool nach dem blamablen 1:4 in der Champions League gegen PSV Eindhoven in einer höchst problematischen Lage. „Man kann nicht leugnen, dass diese Mannschaft massiv zu kämpfen hat. Sie befindet sich in einer furchtbaren Phase, ihr Selbstvertrauen ist auf einem Tiefpunkt angelangt und die Blutung stoppt einfach nicht“, sagte die Vereinslegende der Reds bei TNT Sports.

Die Lage am Mersey verschlimmert sich immer weiter. Erstmals seit September 1992 kassierte Liverpool in drei aufeinanderfolgenden Spielen drei oder mehr Gegentore. Es war die neunte Niederlage in den vergangenen zwölf Spielen. „Sie kassieren immer wieder Gegentore, sie sind völlig offen. Wenn der Trainer keine Lösungen und Stabilität für die Mannschaft findet, wird das auch so weitergehen“, prangerte Gerrard an.

Krise? „Verwende diesen Begriff nicht gerne“

Von einer Krise will der 45-Jährige allerdings noch nicht sprechen. „Ich verwende diesen Begriff nicht gerne. In der Krise ist für mich ein Verein, der Jahre brauchen wird, um wieder an die Spitze zu gelangen“, begründete Gerrard und fügte hinzu: „Ich glaube nicht, dass sich Liverpool derzeit in einer solchen Lage befindet. Sie haben immer noch großartige Spieler, und der Großteil dieser Mannschaft hat die Meisterschaft gewonnen. Daher halte ich den Begriff Krise für zu stark.“

Anschließend wurde Gerrard noch einmal zur schlechten Serie von Slot befragt. „Das ist nicht gut genug. Dafür gibt es in diesem Fußballverein keine Entschuldigung. Das weiß jeder. Aber ‚Krise‘ ist ein starkes Wort und sehr respektlos gegenüber den Spielern und dem Trainer, die sich für diesen Fußballverein einsetzen“, antwortete der frühere englische Nationalspieler: „Wenn wir in sechs Monaten oder einem Jahr immer noch so weit von Erfolg entfernt wären, könnte man vielleicht ein solches Wort verwenden.“