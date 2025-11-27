Mario Basler redet sich in Rage: "Sind die Deutschen mittlerweile so bescheuert?"

Curdt Blumenthal 27.11.2025 • 13:09 Uhr Lennart Karl gilt als das derzeit größte Talent beim FC Bayern München. Mario Basler sieht dies komplett anders und redet sich in Rage.

Kult-Experte Mario Basler hält den Hype um Lennart Karl weiterhin für überzogen - und warnt vor übergroßen Erwartungen an den Jungstar des FC Bayern München mit Blick auf die WM.

„Die Journalisten in Deutschland vergleichen ihn mit Messi. Der hat im Moment noch keinen kleinen Zeh von dem. Lasst ihn sich doch mal die nächsten fünf, sechs Jahre entwickeln“, sagte Basler am Mittwoch beim SPORT1 Fantalk.

Lennart Karl? „Gab es beim FC Bayern schon oft“

Karl habe die Fähigkeiten, sich bei den Münchnern durchzusetzen und sei sicherlich ein großes Talent. Diese habe es aber „schon oft“ beim FC Bayern gegeben, urteilte der einstige Münchener Meisterspieler. Die Diskussionen um eine mögliche WM-Nominierung kämen viel zu früh, befand der frühere Nationalspieler. Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß habe Recht, wenn er das Ballyhoo um Karl bewusst bremse.

„Muss er mit zur WM? Nein, muss er nicht. Gebt dem Jungen Zeit, sich zu entwickeln“, forderte Basler und stellte sich damit gegen Expertenkollegen wie Lothar Matthäus oder Olaf Thon, der den Vergleich von Karls und Messis Spielweise bei SPORT1 aufgeworfen hatte.

Nur wenige Minuten später musste sich der SPORT1-Experte einiges an Spott anhören. Ausgerechnet Karl hatte in der Champions-League-Partie gegen Arsenal London für das zwischenzeitliche 1:1 gesorgt: Auf die heitere Stimmung im SPORT1 Fantalk reagierte Basler trotzig. „War einfach. Den hättest sogar du reingemacht“, entgegnete er dem Moderator Jochen Stutzky.

Basler hatte im SPORT1 Fantalk bereits im Oktober die Erwartungen zu Karl gebremst. „Ich glaube, dass er größer gemacht wird als er ist“, kommentierte Basler. Auch damals erzielte Karl ein Tor in der UEFA Champions League, gegen Club Brügge.

Basler sieht auch El Mala nicht bei WM

Nicht nur Lennart Karl rutschte ins Visier des 56-Jährigen. Auch den WM-Ambitionen von Kölns Said El Mala erteilte Basler eine Absage.