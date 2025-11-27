Neuer: "Bin kein Torwart, der sich hinschmeißt"

SPORT1 27.11.2025 • 05:34 Uhr Manuel Neuer spricht über die beiden Gegentore in London, bei denen er nicht gut aussah. Das Wort „Schuld“ will der Kapitän des FC Bayern nicht in den Mund nehmen.

Das Wort „Schuld“ nahm Manuel Neuer nicht in den Mund. Dabei waren sich die meisten Beobachter einig, dass der Kapitän des FC Bayern nicht gerade wenig Anteil hatte an zumindest zwei der drei Gegentreffer beim 1:3 (1:1) im Gipfeltreffen der Champions League beim FC Arsenal - und damit an der ersten Saisonniederlage.

Da war zunächst das 0:1 von Jurrien Timber (22.) nach einer Ecke. „Er bringt mich natürlich aus der Balance, das ist klar“, sagte Neuer, der vor dem Tor gerempelt worden war: „Dann habe ich eine andere Position, als ich gerne gehabt hätte und komme vorne nicht mehr so hin.“

Hätte er sich anders verhalten können? „Ich bin kein Torwart, der sich hinschmeißt auf den Boden, vielleicht hätte das geholfen in der Situation“, sagte er und ergänzte mit Blick auf den Schiedsrichter: „Aber da gab es jetzt keine Kritik von meiner Seite nach dem Spiel.“

Neuer: „Wusste, dass ich großes Risiko gegangen bin“

Und dann war da noch das spielentscheidende 1:3 von Gabriel Martinelli (77.) durch einen Konter, als Arsenal den Münchner Schlussmann weit vor dem eigenen Tor kalt erwischte. „Wenn du zurückliegst, ist es einfach so, dass man ein bisschen mehr Risiko gehen muss“, sagte Neuer.

Wie er die Szene erlebt hat? „Der Pass ist gut, er kommt nicht so richtig in die Tiefe. Ich habe gesehen, dass Martinelli ein bisschen schneller ist als Jo (Kimmich) und dass es zu einem Eins-gegen-eins und einer Großchance kommen würde, das war mir schon klar.“

Er habe daher versucht, die Situation vorher „zu beseitigen, aber er nimmt den Ball gut zur Seite mit, der Touch war gut - und ich komme da nicht mehr hin. Wobei ich wusste, dass ich großes Risiko gegangen bin.“ Aus Neuers Sicht lautete das Fazit also: kann passieren.

„Manuel natürlich mit vollem Risiko. Es ist - wenn es schiefgeht - zu viel Risiko. Natürlich gehört es auch irgendwo zu seinem Spiel dazu, nur hier war es eben nicht notwendig“, bewertete Experte Michael Ballack die Szene bei DAZN.

