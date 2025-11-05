PSG-Star nach Pleite gegen FC Bayern am Pranger

Johannes Vehren 05.11.2025 • 13:42 Uhr PSG-Kapitän Marquinhos leistet sich einen schwerwiegenden Fehler bei der Niederlage gegen den FC Bayern. Der Brasilianer wird im Nachgang für seinen Auftritt kritisiert.

Mit ernster Miene stand er da und die Enttäuschung war ihm nach dem Abpfiff ins Gesicht geschrieben: Marquinhos hat mit Paris Saint-Germain zuhause in der Champions League gegen den FC Bayern mit 1:2 (0:2) verloren.

Der PSG-Kapitän zeigte - wie so viele Pariser - vor allem in der ersten Halbzeit eine schwache Leistung. Er wirkte verunsichert, konnte nicht die gewohnte Ruhe bzw. Souveränität ausstrahlen und leistete sich in der 31. Minute einen verheerenden Fehler.

Díaz nutzt Fehler eiskalt aus

Beim Stand von 0:1 ließ sich der Verteidiger den Ball von Bayern-Star Luis Díaz abluchsen, welcher in der Folge frei vor Keeper Lucas Chevalier auftauchte und die Münchner Führung ausbaute.

Als die Gäste jubelten, ging Marquinhos in Richtung Tor, hielt sich am Netz fest und schnaufte kurz durch. Er war sichtlich von der Rolle. Für seinen Auftritt in den ersten 45 Minuten wurde der 31-Jährige später auch von der Presse kritisiert.

„Man spürte sofort, dass er verloren war“

So bewertete das französische Sportmagazin L‘Équipe den Verteidiger nur mit einer 2/10 und schrieb knallhart: „Einem Kapitän darf so etwas nicht passieren. Wirklich nicht. Seine fast vollständige Verantwortung für das zweite Tor spiegelt seine immensen Schwierigkeiten an diesem Abend wider.“

Weiter hieß es: „Man spürte sofort, dass er angesichts des Drucks der Bayern verloren war. Mit einer erschreckenden technischen Schwäche, aber vor allem mit einer Unfähigkeit, mit der Beweglichkeit der Deutschen fertig zu werden. Für den Brasilianer ging alles viel zu schnell. Es ist ihm hoch anzurechnen, dass er nicht den Faden verloren hat, aber was für eine Qual in der ersten Halbzeit ...“

Marquinhos steht Rede und Antwort

Auch die französische Zeitung Le Parisien ging mit dem Innenverteidiger hart ins Gericht und bezeichnete seinen Fehler vor dem zweiten Gegentor als einen „unglaublichen Ballverlust“.

Bezüglich seines sinkenden Leistungsniveaus hieß es weiter: „Das ist nicht das Schicksal, auf welches der Brasilianer nach dem europäischen Titelgewinn sein ganzes Fußballerleben gewartet hat.“

Marquinhos stellte sich nach dem Spiel den Fragen der anwesenden Journalisten. Er gestand dabei, dass die Niederlage wehtue und sie eine Enttäuschung sei. „Wir hatten es mit einer gut aufgestellten und körperlich sehr starken Mannschaft zu tun. In der ersten Hälfte waren sie besser als wir, uns körperlich überlegen und haben den Ball besser erobert“, analysierte der Verteidiger.

„Bayern war überlegen“

Er ergänzte: „Wir konnten unser Spiel nicht aufziehen. Viele Spieler von uns sind nicht in Topform. Ich gehöre dazu.“