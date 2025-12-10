Champions League: Abschied vom BVB? Reus mit deutlichem Rat an Brandt

SPORT1 10.12.2025 • 23:06 Uhr Geht es für Julian Brandt beim BVB über den Sommer hinaus weiter? Marco Reus hat einen deutlichen Rat.

Was wird aus Julian Brandt beim BVB? Bei dieser Frage hat sich Sebastian Kehl einmal mehr zurückgehalten. Obwohl der Sportdirektor betonte, wie wichtig Brandt für den Verein ist, wollte er sich zum aktuellen Stand der Verhandlungen vor dem Champions-League-Duell mit Bodö/Glimt (2:2) nicht konkret äußern. Der Vertrag des Offensivspielers läuft zum Saisonende aus.

„Wir kennen uns sehr lange und vertrauen uns. Julian hat in den letzten Tagen viel dazu gesagt, ich werde heute nicht mehr dazu sagen“, erklärte Kehl bei DAZN. Gleichzeitig stellte er klar: „Natürlich sind wir in Gesprächen und wissen, wie stark Julian ist und wie viel Identifikation er mitbringt.“

Brandt sei ein zentraler Spieler, sagte Kehl. Dennoch mache sich der 28-Jährige Gedanken über seine Zukunft – „und das ist legitim“. Beim BVB gehört der Rechtsfuß kaum noch zur ersten Wahl und ist meist Joker. Dennoch kommt Brandt bisher auf 19 Einsätze und sechs Tore.

Auch Marco Reus wurde in seiner neuen Rolle als TV-Experte zur Zukunft seines früheren Mitspielers befragt – und fand deutlichere Worte als Kehl.

Verlässt Brandt den BVB?

„Ich würde ihm schon raten, zu bleiben“, sagte Reus. Gleichzeitig betonte er, dass beide Seiten überzeugt sein müssen: „Am Ende müssen natürlich beide Parteien einer Meinung sein. Sowas geht nicht alles von heute auf morgen.“

Reus fügte an: „Er bringt eine Qualität mit, die dieser Kader nicht so oft hat.“ Brandts größtes Problem in dieser Saison ist jedoch mal wieder die fehlende Konstanz. Doch Reus sieht eine positive Entwicklung: „In den letzten zwei, drei Wochen hat man gemerkt, dass er durch mehr Rhythmus wieder besser reinkommt. Gegen Hoffenheim hat er sich belohnt.“