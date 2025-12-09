Champions League heute: Bayern - Sporting LIVE im TV, Stream & Liveticker

SPORT1 09.12.2025 • 15:45 Uhr Der FC Bayern München empfängt heute Sporting Lissabon. Der Anstoß ist um 18:45 Uhr in der Allianz Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Wenn der FC Bayern München heute (ab 18:45 Uhr im LIVETICKER) Sporting Lissabon in der Allianz Arena empfängt, stehen die Zeichen statistisch klar auf Seiten des deutschen Rekordmeisters.

Die Münchner sind in den bisherigen vier Champions-League-Duellen ungeschlagen (drei Siege, ein Remis) und feierten beim bislang letzten Aufeinandertreffen 2008/09 mit insgesamt 12:1 Toren den höchsten K.o.-Runden-Gesamterfolg der Wettbewerbsgeschichte.

Unter Vincent Kompany soll diese makellose Bilanz nun weiter ausgebaut werden, während Rui Manuel Gomes Borges mit Sporting eine historische Wende anstrebt.

Champions League: So verfolgen Sie FC Bayern - Sporting LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

: - Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Seit der 2:3-Pleite gegen Manchester City im Dezember 2013 haben die Bayern in der Champions-League-Gruppenphase 36 Heimspiele in Folge nicht verloren (34 Siege, zwei Remis) und blieben nur beim 0:0 gegen den FC Kopenhagen im November 2023 ohne eigenen Treffer.

In dieser Saison lagen die Münchner zudem ligaweit am längsten in Führung – 71 Prozent der Spielzeit, insgesamt 345:49 Minuten. Harry Kane steuerte in 30 Königsklassen-Partien für den FCB beachtliche 24 Tore bei, blieb allerdings zuletzt zweimal ohne Treffer; eine dritte torlose Partie in Serie gab es für ihn in Bayern-Farben erst zweimal.

Sporting reist mit einer ernüchternden Auswärtsbilanz gegen Bundesligisten an (1 Sieg, zwei Remis, 14 Niederlagen), holte in Deutschland aber immerhin zuletzt ein 0:0 bei Borussia Dortmund.

Lennart Karl vor Teenager-Rekord

Besonderes Augenmerk gilt Youngster Lennart Karl. Bayerns 17 Jahre altes Juwel traf in seinen letzten beiden Champions-League-Einsätzen gegen Brügge und Arsenal und könnte mit einem weiteren Tor heute als jüngster Spieler der Wettbewerbshistorie dreimal in Serie netzen (17 Jahre, 290 Tage).

Auf Sporting-Seite glänzt der 18-jährige Geovany Quenda bereits mit vier Scorerpunkten (zwei Tore, zwei Vorlagen) – so viele wie kein portugiesischer Teenager zuvor in einer einzigen Champions-League-Saison. Quenda fällt gegen den FC Bayern am Dienstag jedoch aufgrund einer Fußverletzung aus.

Rui Borges setzt ohnehin auf Jugend: Mit einem Durchschnittsalter von 24 Jahren und 163 Tagen stellte Sporting die drittjüngste Startelf des laufenden Wettbewerbs.

Personalien und brandaktuelle Bayern-Schlagzeilen

Trainer Vincent Kompany sorgt derzeit nicht nur mit Ergebnissen, sondern auch mit mutigen Personalentscheidungen für Gesprächsstoff. Jüngst ließ er Torwarttalent Jonas Urbig im Bundesligaspiel in Stuttgart auflaufen, wo der 22-Jährige überzeugte – ganz im Gegensatz zu Leihkeeper Alexander Nübel, der für den VfB fünf Gegentreffer kassierte.

Die interne Diskussion um die künftige Nummer eins hinter Manuel Neuer erhält damit neue Dynamik, könnte aber schon gegen Sporting erste Auswirkungen auf die Bankbesetzung zeigen.

Hoffnungen auf sein Comeback im Kader des FC Bayern macht sich derweil Linksverteidiger Alphonso Davies. „Die Möglichkeit ist da, dass er morgen mit im Kader dabei ist“, erklärte Kompany vor der Partie. Allerdings merkte er auch an: „Wenn das Spiel eng wird, was ich gegen Sporting erwarte, wird er wahrscheinlich keine Spielzeit bekommen.“

Sporting muss vor dem Duell in der Königsklasse neben Quenda offenbar auch auf Pedro Gonçalves und Francisco Trincao verzichten, die nicht mit der Mannschaft nach München gereist sind.

Wird FC Bayern München gegen Sporting Lissabon heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Champions League heute: Wo wird FCB gegen SCP im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Champions League: FC Bayern München gegen Sporting Lissabon im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC Bayern München gegen Sporting Lissabon im Liveticker bei SPORT1.