Champions League: Horror-Debüt für Gala-Keeper

Dominik Hager 10.12.2025 • 11:57 Uhr Galatasaray muss in der Champions League fortan in den Rückspiegel blicken. Nach einem Fehler von Ersatzkeeper Günay Güvenc und der Pleite in Monaco ist die gute Ausgangslage passé.

Leroy Sané und Galatasaray Istanbul mussten im Kampf um den Einzug in die K.o.-Runde der Champions League einen bitteren Rückschlag hinnehmen. Bei der 0:1-Pleite in Monaco wurde ausgerechnet Ersatzkeeper Günay Güvenc zur tragischen Figur.

Der Deutsch-Türke feierte im Alter von 34 Jahren sein Champions-League-Debüt, wird den Dienstagabend aber in unschöner Erinnerung behalten.

Güvenc kam in der 68. Minute für den verletzungsbedingt ausgewechselten Stammkeeper Ugurcan Cakir in die Partie - und kassierte nur Sekunden später den entscheidenden Gegentreffer.

Güvenc kann Monaco-Eckball nicht entschärfen

Ausgangspunkt des Treffers war ein Eckball der Monegassen, der durch den Fünfmeterraum am zu passiv agierenden Güvenc vorbeisegelte und gegen den Oberschenkel von Gabriel Sara prallte. Unglücklicherweise landete das Leder daraufhin vor den Füßen von Monaco-Stürmer Folarin Balogun, der aus kurzer Distanz den Siegtreffer markierte.

Zwar hätte ein Top-Keeper mit Spielpraxis die Szene wohl entschärft, jedoch kann man Güvenc nicht den ganz großen Vorwurf machen. Der Ersatzkeeper musste schließlich unaufgewärmt auf den Platz und bekam es direkt mit dem für ihn unangenehm getretenen Eckstoß zu tun.

Verdiente Niederlage für Galatasaray Istanbul

Letztlich haben es auch seine Kollegen über 90 Minuten nicht geschafft, einen Treffer zu markieren. Auch der zuletzt starke Leroy Sané zeigte einen eher durchwachsenen Auftritt. Tatsächlich hätte Galatasaray bereits kurz nach der Pause in Rückstand geraten können, hätte Cakir vor seiner Verletzung nicht einen Elfmeter gegen Denis Zakaria pariert.

Bei einer Bilanz von 3,68:1,29-X-Goals für die Monegassen kann sich Galatasaray nicht über eine Niederlage beschweren.

Champions League: Galatasaray muss um Playoff-Teilnahme zittern

Nach einem guten Start in die Champions-League-Saison und einem Überraschungs-Coup gegen den FC Barcelona hat Galatasaray seine gute Ausgangsposition ein wenig verspielt. Aktuell rangiert das Traditionsteam aus Istanbul mit neun Zählern auf dem 17. Platz, kann am Mittwochabend aber noch die eine oder andere Position verlieren.