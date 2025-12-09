Kramer leidet mit ter Stegen: "Wenn dieser Torwart keine WM spielt - das fände ich traurig"

Niklas Senger 09.12.2025 • 21:34 Uhr Marc-André ter Stegen steht erstmals wieder im Kader des FC Barcelona, ist aber vom WM-Stammplatz noch weit weg. Ein Experte beurteilt die Situation.

Marc-André ter Stegen kehrt zurück in den Kader des FC Barcelona und darf nach etwa einem halben Jahr wieder die Luft der Königsklasse schnuppern. Gegen Eintracht Frankfurt (LIVETICKER) nimmt der 44-malige Nationaltorhüter am Dienstag auf der Bank Platz.

Beim DFB-Team ist weiterhin nicht geklärt, wer bei der Weltmeisterschaft 2026 zwischen den Pfosten stehen wird. Ter Stegen kommt einem Ticket zumindest einen kleinen Schritt näher.

Ter Stegen? „Ein unmenschlich guter Torwart“

Von den Fans im Spotify Camp Nou wurde ter Stegen bei seiner Rückkehr mit viel Applaus empfangen. „Wie er gerade empfangen wurde, zeigt, wie sie zu ihm halten“, bemerkte Christoph Kramer bei Amazon Prime Video und hatte auch sonst viel Lob für seinen ehemaligen Gladbach-Mitspieler übrig.

„Wenn wir beobachten, wie der hier die Bälle über die Grasnarbe spielt - das kann keine Leistungsgründe haben“, erklärte Kramer mit Blick auf die weiterhin angespannte Situation bei Barca und fügte an: „Der Torhüter, den sie jetzt haben (Joan García, Anm. d. Red.), macht es natürlich auch gut, aber das (ter Stegen, Anm. d. Red.) ist einfach ein unmenschlich guter Torwart.“

Um bei der WM wirklich im Tor zu stehen, muss der 33-Jährige in den kommenden Monaten dringend Spielpraxis sammeln. Ob dies aber bei Barcelona passieren wird, scheint nach den Streitpunkten in der jüngeren Vergangenheit fraglich. So betonte Barca-Trainer Hansi Flick vor der Partie gegen Frankfurt eindeutig: „Joan García ist die Nummer eins, das ist klar!“

Kramer: Ter Stegen muss auf Leihe im Winter hoffen

Kramer zeichnete nun ein Szenario für ter Stegens Weg zur WM. „Er muss eigentlich hoffen, dass irgendein Top-Klub im Pech ist und er im Glück, dass sich irgendwer verletzt und er dann ausgeliehen wird“, meinte Kramer. „Das scheint ja wirklich eine verzwickte Situation zu sein.“

Ter Stegen, der sich trotz einer erfolgreichen Karriere in der Nationalmannschaft stets hinter Manuel Neuer anstellen musste, droht auch nach dessen DFB-Rücktritt ein großes Turnier zu verpassen. Ein Szenario, das laut Kramer bedauernswert wäre.

„Wenn dieser Torwart aus seiner Karriere rausgeht und keine WM gespielt hat, das fände ich schon traurig. Deswegen wünsche ich ihm, egal wie es zustande kommt, dass er in den USA zwischen den Pfosten steht“, erklärte Kramer.



