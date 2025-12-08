Ter Stegen bei Barca vor nächstem Schritt - aber Flick reagiert einsilbig

Maximilian Lotz 08.12.2025 • 14:52 Uhr Hansi Flick stellt Marc-André ter Stegen eine baldige Rückkehr in den Kader in Aussicht - mehr aber auch nicht.

Marc-André ter Stegen steht beim FC Barcelona vor seiner Rückkehr in den Kader. Dennoch bleibt sein Status im Torhüter-Team der Katalanen unverändert.

Auf die Frage, ob ter Stegen beim anstehenden Champions-League-Spiel gegen Eintracht Frankfurt (Dienstag, 21 Uhr im LIVETICKER) zum Aufgebot zählen könnte, antwortete Barca-Trainer Hansi Flick auf der PK am Montag kurz und knapp: „Ja, könnte sein.“

Wie Mundo Deportivo berichtet, hatte ter Stegen ursprünglich ein Kader-Comeback für das kommende LaLiga-Spiel gegen Osasuna am Samstag angepeilt. Doch aufgrund von Fortschritten im Training könnte es nun schon am Dienstag so weit sein, vorausgesetzt die Ärzte geben grünes Licht.

FC Barcelona: Flick legt sich bei Torhüter-Frage fest

Auf Einsatzzeit darf der Nationalkeeper dann allerdings nicht zwangsläufig hoffen. Joan García bleibt weiterhin Stammkeeper. „Es ist klar! Joan ist die Nummer eins!“, bestätigte Flick. Hinter Garcías Stellvertreter Wojciech Szczesny ist ter Stegen damit nur die Nummer drei.

Mit Blick auf die WM hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann zuletzt auch betont, dass ter Stegen nach seiner langen Pause aufgrund einer Patellasehnenverletzung und zuletzt einer Rücken-OP Spielpraxis brauche.

FC Barcelona: Austausch mit Nagelsmann wegen ter Stegen? Flick reagiert

Abschließend wurde Flick auf der Pressekonferenz daher auch noch gefragt, ob er sich diesbezüglich mit Bundestrainer Julian Nagelsmann ausgetauscht habe und ob er auch mit ter Stegen über dessen Pläne gesprochen habe.

„Ich bin mit Marc immer im Austausch, aber mit Julian zum Beispiel nicht. Er hat mich noch nicht kontaktiert“, blieb Flick auch hier einsilbig.