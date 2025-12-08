Newsticker
FC Bayern: Geht es jetzt bei Davies ganz schnell?

Alphonso Davies macht gute Fortschritte, was sein baldiges Comeback angeht. Das sieht auch sein Trainer Vincent Kompany.
Stefan Kumberger, Tobias Wiltschek
Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Kanadier schon am Dienstag gegen Sporting sein Comeback nach knapp neun Monaten Leidenszeit gibt.

Alphonso Davies könnte bereits im Spiel der Champions League am Dienstag gegen Sporting Lissabon (ab 18.45 Uhr im LIVETICKER) sein Comeback für den FC Bayern München geben.

Nach SPORT1-Informationen ist es denkbar, dass der Kanadier gegen die Portugiesen zumindest zu einem Kurzeinsatz kommt.

Davies machte im Training am Montagmittag einen entspannten und gelösten Eindruck. Man sah, wie er sowohl Joshua Kimmich als auch Co-Trainer Aaron Danks innig umarmte.

FC Bayern: Vincent Kompany stellte Davies-Comeback für Sonntag in Aussicht

Schon vor dem Bundesliga-Spiel beim VfB Stuttgart hatte Trainer Vincent Kompany die baldige Rückkehr des Linksverteidigers in Aussicht gestellt.

„Wir haben im Kopf, dass er gegen Mainz vielleicht zum ersten Mal Einsatzminuten bekommen kann“, sagte der Belgier damals. Nun sieht es danach aus, als ob Davies auf seine Rückkehr gar nicht bis zum Bundesliga-Spiel am kommenden Sonntag gegen die Rheinhessen wird warten müssen.

Am 23. März hatte sich der 25-Jährige beim Länderspiel gegen die USA das rechte Kreuzband gerissen.

Vor gut drei Wochen war Davies wieder voll ins Mannschaftstraining der Münchner eingestiegen.

