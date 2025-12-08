FC Bayern: Geht es jetzt bei Davies ganz schnell?

Stefan Kumberger , Tobias Wiltschek 08.12.2025 • 14:29 Uhr Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Kanadier schon am Dienstag gegen Sporting sein Comeback nach knapp neun Monaten Leidenszeit gibt.

Alphonso Davies könnte bereits im Spiel der Champions League am Dienstag gegen Sporting Lissabon (ab 18.45 Uhr im LIVETICKER) sein Comeback für den FC Bayern München geben.

Nach SPORT1-Informationen ist es denkbar, dass der Kanadier gegen die Portugiesen zumindest zu einem Kurzeinsatz kommt.

Davies machte im Training am Montagmittag einen entspannten und gelösten Eindruck. Man sah, wie er sowohl Joshua Kimmich als auch Co-Trainer Aaron Danks innig umarmte.

FC Bayern: Vincent Kompany stellte Davies-Comeback für Sonntag in Aussicht

Schon vor dem Bundesliga-Spiel beim VfB Stuttgart hatte Trainer Vincent Kompany die baldige Rückkehr des Linksverteidigers in Aussicht gestellt.