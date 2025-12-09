FC Liverpool: Eine schlechte Nachricht, die fast unterging

SPORT1 09.12.2025 • 16:17 Uhr Den FC Liverpool und Trainer Arne Slot plagen vor dem Champions-League-Spiel gegen Inter Mailand allerhand Probleme. Nun kommt ein weiterer Ausfall hinzu.

Als Arne Slot, Trainer des FC Liverpool, am Montag auf der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel gegen Inter Mailand (Di., ab 21 Uhr im LIVETICKER) die Fragen der Journalisten beantwortete, wurde vor allem eine Person hoch und runter thematisiert: Mohamed Salah. Eine andere schlechte Nachricht ging deswegen fast unter.

Der Niederländer Cody Gakpo hat sich am vergangenen Wochenende beim spektakulären 3:3 in Leeds verletzt und werde „in den nächsten Wochen“ ausfallen, verkündete Slot, ohne näher auf die Art der Blessur einzugehen.

In der laufenden Saison zählt der Flügelspieler zum Stammpersonal. Der 26-Jährige schoss in 21 Spielen fünf Tore und bereitete vier weitere vor.

Weil Salah aus disziplinarischen Gründen fehlt und neben Gakpo nicht mit nach Italien geflogen ist, bleiben Slot in der Offensive nicht mehr viele Optionen: Einzig Florian Wirtz, Hugo Ekitiké, Alexander Isak, Dominik Szoboszlai und der erst 17 Jahre Rio Ngumoha. Federico Chiesa ist zudem krank, Jeremie Frimpong fehlt schon länger.

Champions League: Liverpool steht unter Druck

Dabei stehen die Reds in der Königsklasse durchaus unter Zugzwang. Einen Platz unter den besten acht, die sich direkt für das Achtelfinale qualifizieren, hat der englische Meister momentan nicht inne.