Liverpool-Trainer Arne Slot hat sich verwundert über die krachenden Aussagen von Mohamed Salah geäußert. Der Coach wirkte ratlos, weshalb sein Schützling nach dem Remis bei Leeds United am Samstag mit seinen Worten so ausgeteilt hat.

„Das kann nur Mo beantworten. Ich kann zwar Vermutungen anstellen, aber ich halte das zum jetzigen Zeitpunkt nicht für angebracht. Ehrlich gesagt fällt es mir schwer zu sagen, wen er in dieser Situation gemeint hat“, sagte der Niederländer auf der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel gegen Inter Mailand.

Salah fliegt aus Spieltagskader

Für den Kracher flog Salah aufgrund seiner Aussagen aus dem Spieltagskader: „Wir haben ihm mitgeteilt, dass er nicht mit uns reisen wird. Das war das einzige Gespräch, was wir nach Leeds geführt haben.“

Gleichzeitig betonte Slot, dass die beiden zuvor einen regen Austausch hatten. Salah sagte am Samstag, dass er kein Verhältnis mehr zu seinem Trainer habe.

Slot: „Salah war immer respektvoll“

Slot entgegnete: „Das ist nicht mein Eindruck, aber er hat jedes Recht, so zu empfinden, wie er empfindet, aber er hat nicht das Recht, das mit den Medien zu teilen.“

Der 47-Jährige verwies darauf, dass es normal sei, dass Spieler den Trainer nicht mögen würden, wenn er sie mal auf die Bank setze. Diesen Eindruck hatte Slot von Salah allerdings nicht: „Er war sehr respektvoll gegenüber den Mitarbeitern und seinen Teamkollegen und hat wirklich hart trainiert, daher war ich etwas überrascht, als ich hörte, dass er diese Kommentare abgegeben hatte.“

Slot kritisiert Salahs öffentliche Aussagen

Salah äußerte das Gefühl, ‚unter den Bus geworfen zu werden‘. Slot war über diese Aussagen ratlos: „Ich müsste wissen, was er damit gemeint hat.“

Er fügte hinzu: „Normalerweise bin ich ruhig und höflich, aber das bedeutet nicht, dass ich schwach bin. Wenn ein Spieler solche Dinge sagt, müssen wir als Verein reagieren und Sie sehen, dass er nicht hier ist.“ Der 47-Jährige stellte klar: „Ich habe nicht das Gefühl, dass meine Autorität untergraben wurde.“

Salah nie wieder für Liverpool? Slot reagiert

Auf die Frage, ob Salah bereits sein letztes Spiel für die Reds absolviert hat, fand der Coach keine Antwort.

„Ich habe keine Ahnung. Ich kann diese Frage zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantworten“, sagte Slot.

Nach dem Spiel in Mailand werde sich der Verein „die Situation noch einmal ansehen“. Er sei aber „fest davon überzeugt, dass es für einen Spieler immer eine Möglichkeit gibt, zurückzukehren“.

