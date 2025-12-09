"Für seine Verhältnisse echt kacke gespielt" - und trotzdem feiert Kramer Yamal

Niklas Senger 10.12.2025 • 00:17 Uhr Lamine Yamal überzeugt Christoph Kramer mit seinem Auftritt gegen Eintracht Frankfurt - und das, obwohl dem Youngster nicht alles gelingt.

Der FC Barcelona hat Eintracht Frankfurt in der Champions League bezwungen - Lamine Yamal brach durch seine Vorlage zum 2:1-Siegtreffer den nächsten Rekord in der Königsklasse. Vor seinem 18. Geburtstag war der Spanier bereits an 14 Toren direkt beteiligt. Damit überholte Yamal den vorherigen Rekordhalter Kylian Mbappé (13).

Der Auftritt des Spaniers war allerdings wohl nicht der beste in seiner noch jungen Karriere. Vor dem zwischenzeitlichen Frankfurter Führungstreffer wurde er in der Entstehung beispielhaft von Nathaniel Brown abgeschüttelt.

TV-Experte Christoph Kramer geriet nach dem Spiel dennoch ins Schwärmen. „Mir hat Lamine Yamal heute sehr gut gefallen und nicht, weil er heute gut gespielt hat. Er hat für seine Verhältnisse sogar echt kacke gespielt“, meinte Kramer bei Amazon Prime Video.

Yamal? „Geht nur darum, ob er Messi ablösen kann“

„Mir hat eine ganz banale Szene total gut gefallen, als er sich die Gelbe Karte geholt hat“, beschrieb Kramer die Szene aus der 56. Minute und ergänzte: „Einfach ein bisschen Willen zeigen, hinterherlaufen und grätschen. Ich finde, in diesen Momenten war er heute da.“

Das Foul an Frankfurts Nathaniel Brown hat aber auch einen bitteren Beigeschmack. Es war bereits die dritte Gelbe Karte im laufenden Wettbewerb, damit wird Yamal am nächsten Spieltag gesperrt fehlen.

Für Kramer ist dieser Einsatz dennoch beispielhaft. „Seine Karriere ist jetzt schon in Stein gemeißelt. Es geht nur darum, kann er Messi ablösen oder nicht? Ich wünsche ihm, dass er so weitermacht, wie er heute gespielt hat“, sagte der Weltmeister von 2014.