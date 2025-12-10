Khedira erklärt Alonso-Krise: „Bei Real ticken die Uhren anders“

Niklas Senger 10.12.2025 • 12:35 Uhr Sami Khedira spricht über die angespannte Lage bei Real Madrid. Der Weltmeister nennt Gründe für die Unruhen und stärkt Trainer Xabi Alonso dennoch den Rücken.

Sami Khedira hat sich ausführlich zur Situation von Trainer Xabi Alonso bei Real Madrid geäußert und vor allem die fehlenden Ergebnisse der vergangenen Woche als Auslöser der Kritik benannt.

„Ich glaube, dass es A die Ergebnisse sind und B das Innenverhältnis, dass Viní nicht ganz zufrieden ist. Wenn die Stimmen zu laut werden und die Ergebnisse nicht stimmen, wird es schwer“, sagte er bei DAZN am Dienstagabend.

Trotz dieser kritischen Einschätzung stärkte der Weltmeister dem Coach den Rücken. Er betonte, dass Alonso noch ein junger Trainer sei und man nicht vergessen dürfe, dass Leverkusen seine erste richtige Station als Cheftrainer gewesen ist. „Er ist ein herausragender Trainer und ein herausragender Mensch“, sagte Khedira.

Real? Eine besonders anspruchsvolle Aufgabe für Alonso

Zudem erklärte der frühere Mittelfeldspieler, warum der Job bei den Königlichen besonders anspruchsvoll sei. Bei Real Madrid, so Khedira weiter, „ticken die Uhren ein bisschen anders“.

Für einen noch jungen Trainer wie Alonso sei das eine besondere Herausforderung, weil er seine Prinzipien durchsetzen wolle und dabei mit Spielern arbeite, die es gewohnt seien, unangefochten zu sein.

Genau dadurch könne es zu Reibungen kommen, „wenn ein Viní, der eigentlich immer gespielt hat, nicht so ganz performt oder auch der ein oder andere Spieler, der nicht ganz unangefochten ist“.

Damit machte Khedira deutlich, dass die besondere Struktur und Erwartungshaltung bei Real die Arbeit für einen jungen Trainer wie Alonso zusätzlich erschweren kann.