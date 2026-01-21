Champions League: Bellingham erklärt ungewöhnlichen Torjubel

Curdt Blumenthal 21.01.2026 • 14:34 Uhr Jude Bellingham erntete in der aktuellen Saison wiederholt Kritik für seine Leistungen. Nach seinem jüngsten Champions-League-Tor sendet er ein besonderes Zeichen.

Jude Bellingham hat nach dem Champions-League-Sieg gegen AS Monaco seinen auffälligen Torjubel erklärt, bei welchem er mit seiner Hand eine Trink-Geste machte.

„Das war eine Art Scherz gegenüber den Fans und den Leuten, die sagen, was sie wollen“, stellte der Engländer im Anschluss an die Partie bei TNT Sports klar.

Bellingham spielte damit auf Gerüchte in den sozialen Netzwerken an, wonach sich der Mittelfeldstar angeblich mehr auf Partys und Alkohol als auf Fußball konzentriere. Der spanische YouTuber „AuronPlay“ mit über 29 Millionen Abonnenten hatte diese Behauptung öffentlich aufgestellt.

Bellingham zeigte dafür wenig Verständnis: „Es scheint, als könne heute jeder eine Kamera kaufen, sagen, was er will, und die ganze Welt glaubt ihm ohne Beweise.“

Bellingham kennt die „Wahrheit“

Er selbst kenne „die Wahrheit“ und wisse, „was in meinem Privatleben wirklich vor sich geht“.

Der 22-Jährige führte mit Blick auf seinen Torjubel nach seinem Treffer zum 6:1-Endstand aus: „Ich glaube, man kann das auf zwei Arten sehen: Man kann rumheulen und jammern, oder man kann es einfach akzeptieren und ein bisschen Spaß haben.“

Am vergangenen Samstag hatte es von Teilen der Real-Fans im Ligaspiel gegen Levante auch noch Pfiffe gegen Bellingham und Co. gegeben.

Der Mittelfeldmann erklärte nun, dass den eigenen Anhängern auch Pfiffe zustehen würden: „Ich habe immer gesagt, dass die Fans die ganze Woche arbeiten, sie bezahlen, um hierherzukommen, und sie haben das Recht, zu tun, was sie wollen.“