Champions League heute: BVB - Inter Mailand LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 28.01.2026 • 17:50 Uhr Borussia Dortmund empfängt heute Inter Mailand. Der Anstoß ist um 21:00 Uhr im Signal Iduna Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Mittwochabend empfängt Borussia Dortmund Inter Mailand im Signal Iduna Park (ab 21 Uhr im LIVETICKER).

Für den BVB geht es im Showdown am letzten Spieltag der Ligaphase um das Ticket für die K.o.-Runde der Champions League. Der direkte Einzug ist nach der Niederlage bei Tottenham Hotspur (0:2) und dem 2:2 gegen Bodö/Glimt als Tabellen-16. in weite Ferne gerückt. Aber auch die Teilnahme an den Playoffs ist noch nicht endgültig fix.

Gegen Vorjahresfinalist Inter hofft der BVB auf die Festung Westfalenstadion: In der Königsklasse musste der BVB im heimischen Stadion in den vergangenen 21 Partien nur eine Niederlage hinnehmen.

BVB unter Kovac zu Hause ungeschlagen

Unter Trainer Niko Kovac ist Dortmund zu Hause sogar noch ungeschlagen (drei Siege, drei Unentschieden). Die Statistik macht Mut: In den letzten fünf Heimspielen traf Schwarz-Gelb in beiden Halbzeiten und in acht Heimpartien in Folge fiel mindestens ein Treffer vor der Pause.

Historisch betrachtet liegt Inter im direkten Europacup-Duell zwar knapp vorn (drei Siege, zwei Niederlagen, ein Remis), doch beim bislang letzten Aufeinandertreffen 2019 drehte der BVB einen 0:2-Halbzeitrückstand noch in ein 3:2 – eine Erinnerung, die im Westfalenstadion gerne wachgerufen wird.

Die Vorbereitung des BVB stand unter dem Eindruck des vorzeitigen Anselmino-Rückrufs durch den FC Chelsea. Obwohl der 20-jährige Argentinier in nur zehn Pflichtspielen überzeugte, aktivierte Chelsea seine Rückholoption – sehr zum Ärger der Dortmunder Verantwortlichen.

Dringenden Handlungsbedarf sieht Niko Kovac indes nicht: Mit Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton, Emre Can, Niklas Süle, Ramy Bensebaini und Youngster Filippo Mané stehen weiterhin sechs Innenverteidiger bereit. Sowohl Süle (Rückenprobleme) als auch Anton (Infekt) stehen gegen Inter jedoch nicht zur Verfügung.

Inter Mailand: Abwehrbollwerk auswärts, Ergebniskrise in Europa

Gegner Inter reist mit gemischten Vorzeichen an. Die Mannschaft von Cristian Chivu hat zwar die letzten sechs Auswärtsspiele jeweils mit dem ersten Tor eröffnet und in den vergangenen drei CL-Auswärtspartien gar keinen Gegentreffer kassiert.

Gleichzeitig verlor Inter aber die jüngsten drei Champions-League-Spiele – nach zuvor nur drei Niederlagen in 27 Partien. Eine vierte Pleite in Serie hat der Traditionsklub im Wettbewerb noch nie kassiert.

Offensiv hakt es: Marcus Thuram feuert pro 90 Minuten ligaweit starke 5,6 Schüsse ab, blieb in den letzten fünf Partien jedoch torlos. Neben dem Ringen um Form beschäftigt die Nerazzurri die Personalie Ivan Perisic; nach italienischen Medienberichten hofft Inter auf dessen Rückkehr aus Eindhoven, was an einem möglichen Champions-League-Aus der PSV hängt.

Schlüsselspieler, Serien und der Blick auf Schiedsrichter István Kovács

Dortmund vertraut auf seine Top-Scorer vor heimischer Kulisse: Serhou Guirassy war in zehn Königsklassen-Heimspielen an 14 Toraktionen beteiligt (zwölf Treffer, zwei Assists) – im Schnitt alle 55 Minuten.

Julian Brandt punktete in den letzten 14 CL-Heimauftritten ebenfalls stark (acht direkte Torbeteiligungen) und ist seit 19 Europacup-Partien im Signal Iduna Park ungeschlagen. Inter hält die Defensiv-Statistik dagegen, zumal in 57 Prozent seiner CL-Spiele jeweils ein Treffer in beiden Halbzeiten gelang.

Bemerkenswert: Der BVB sah in den vergangenen acht Pflichtspielen stets die erste Gelbe Karte – ein Detail, auf das Referee István Kovács (Rumänien) heute Abend achten dürfte.

Angesichts der Tatsache, dass in 86 Prozent der Inter-Spiele sowie in sämtlichen Dortmunder Heimauftritten dieser Saison ein Tor vor der Pause fiel, könnte erneut der erste Durchgang richtungsweisend werden.

