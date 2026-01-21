Champions League heute: FC Bayern - Saint-Gilloise LIVE im TV, Stream & Liveticker

SPORT1 21.01.2026 • 18:00 Uhr FC Bayern München empfängt heute Union Saint-Gilloise. Der Anstoß ist um 21:00 Uhr in der Allianz Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Heute Abend trifft der FC Bayern München zum ersten Mal überhaupt in einem Pflichtspiel auf Union Saint-Gilloise (ab 21 Uhr im LIVETICKER). Schauplatz der Partie ist die heimische Allianz Arena, geleitet wird sie vom slowenischen Schiedsrichter Rade Obrenovic.

Für die Bayern ist es bereits das 72. verschiedene Team, auf das sie in der Champions League treffen – nur Real Madrid hat mit 73 Kontrahenten einen Gegner mehr erlebt.

Die Münchner belegen in der Ligaphase nach sechs von acht Spieltagen Rang zwei und könnten im besten Falle mit einem Sieg das direkte Achtelfinal-Ticket buchen. Saint-Gilloise steht als Tabellen-27. unter Zugzwang.

Champions League heute live: So verfolgen Sie FC Bayern - Saint-Gilloise im TV, Livestream, Ticker

TV : -

: - Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

Die jüngsten Zahlen unterstreichen den offensiven Kurs der Gastgeber: In den letzten 28 Bayern-Spielen fielen stets mindestens drei Treffer. Acht ihrer neun Pflichtauftritte gegen belgische Klubs gewannen die Münchner – darunter das 4:0 gegen Club Brügge in dieser Saison.

Union Saint-Gilloise reist dennoch mit positiven Erinnerungen nach Deutschland: In vier Auswärtsspielen bei Bundesligisten in europäischen Wettbewerben blieb das Team ungeschlagen (zwei Siege, zwei Remis), zuletzt gab es 2023/24 ein 2:1 bei Eintracht Frankfurt.

Fokus auf Kane, Olise und das nächste Bayern-Juwel

Harry Kane traf in 50 Prozent der bisherigen Königsklassen-Einsätze dieser Spielzeit, wartet jedoch seit drei Partien auf eine Torbeteiligung – seine längste Flaute seit 2022. Mit Michael Olise steht ein weiterer Offensivspieler im Rampenlicht: Rekordnationalspieler Lothar Matthäus bezeichnete den Franzosen jüngst als potenziellen Weltfußballer-Kandidaten, sofern er mit dem FC Bayern große Titel holt.

Für zusätzliche Schlagzeilen sorgt der erst 17-jährige Lennart Karl, der in jedem seiner letzten drei Champions-League-Spiele traf und dabei in einen exklusiven Teenager-Klub mit Kylian Mbappé, Erling Haaland und Jude Bellingham aufschloss.

Jamal Musiala könnte nach langer Pause sein Champions-League-Comeback geben.

Belgier setzen auf frühe Treffer und Auswärtsstärke

Union Saint-Gilloise erzielte in den vergangenen sechs Begegnungen jeweils das erste Tor und verzeichnete in 83 Prozent der CL-Partien dieser Saison einen Treffer vor der Pause.

In vier ihrer sechs Spiele fielen genau vier Tore, ebenso oft gab es mindestens einen Elfmeter. Auswärts fühlt sich das Team wohl: Beide bisherigen Champions-League-Erfolge gelangen in der Fremde, unter anderem bei PSV Eindhoven und Galatasaray.

Wird FC Bayern München gegen Union Saint-Gilloise heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Champions League heute: Wo wird FCB gegen STG im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Champions League: FC Bayern München gegen Union Saint-Gilloise im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC Bayern München gegen Union Saint-Gilloise im Liveticker bei SPORT1.