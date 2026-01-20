Champions League: Kompany gibt Kimmich-Update

Niklas Senger 20.01.2026 • 18:17 Uhr Darf Joshua Kimmich in der Champions League wieder für den FC Bayern ran? Trainer Vincent Kompany hält sich bedeckt.

Bayern-Trainer Vincent Kompany hat ein Update zum Gesundheitszustand von Joshua Kimmich gegeben.

„Wir besprechen dauernd, was sein Gefühl ist und wie er dasteht. Wir haben heute gesehen, wie positiv er im Training war, wie viel er gejubelt hat. Das sagt viel darüber, wie er sich fühlt“, sagte Kompany auf der Pressekonferenz am Dienstag. Dennoch müsse man weiter „viel auf sein Gefühl achten“.

Kompany bei Kimmich zuversichtlich - flexibles Vorgehen bei Musiala

Kimmich feierte am Samstag beim 5:1-Kantersieg gegen RB Leipzig sein Comeback und absolvierte nach wochenlanger Pause erstmals wieder 45 Minuten auf dem Platz.

Der Mittelfeldspieler hatte um den Jahreswechsel drei Spiele wegen einer Sprunggelenksverletzung verpasst, für das vorletzte Spiel der Champions-League-Ligaphase zeigte sich Kompany allerdings zuversichtlich. „Ich glaube, dass er sich für morgen gut fühlt. Das werden wir morgen früh noch einmal bestätigen. Dann schauen wir mal, wer startet“, meinte der Belgier bezüglich der Einsatzchancen von Kimmich.