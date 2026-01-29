Champions League: Mbappés schonungslose Abrechnung

Johannes Vehren 29.01.2026 • 11:13 Uhr Real Madrid verliert trotz eines Doppelpacks von Kylian Mbappé gegen Benfica Lissabon. Der Superstar lässt im Anschluss ordentlich Dampf ab.

Scharfe Kritik von Kylian Mbappé! Der Superstar von Real Madrid hat deutliche Worte nach der 2:4-Pleite gegen Benfica Lissabon am Mittwochabend gefunden.

Trotz seines Doppelpacks verloren die Königlichen und fielen dadurch aus den Top 8 der Tabelle. Aufgrund dessen muss Real nun in der Zwischenrunde antreten und steht noch nicht im Achtelfinale.

Mbappé kann Real-Pleite nicht erklären

„Es stimmt, dass wir furchtbar schlecht gespielt haben und wir müssen etwas ändern, denn so geht es nicht weiter“, nahm Mbappé kein Blatt vor den Mund.

Er fügte hinzu: „Ich habe keine klare Erklärung dafür, aber es war nicht dasselbe wie in Villarreal (2:0-Sieg am Wochenende, Anm. d. Red.), und das ist das Problem. Wir haben keine Kontinuität in unserem Spiel und können nicht einen guten und einen schlechten Tag haben, denn eine Meistermannschaft macht so etwas nicht.“

Benfica erzielte in der Nachspielzeit seinen vierten Treffer, der den Portugiesen das Weiterkommen bescherte. Nachdem sie zunächst nicht gewusst hatten, dass sie noch ein weiteres Tor dafür benötigten, lief beim letzten Freistoß des Spiels Keeper Anatoliy Trubin mit nach vorne und köpfte sensationell ein.

Darüber regte sich Mbappé besonders auf: „Das vierte Tor ist eine Schande.“ Er betonte, dass sich Benfica den Sieg verdient habe: „Sie waren besser und wenn wir zur Halbzeit mit 1:5 zurückgelegen hätten, wäre niemand überrascht gewesen.“

Mbappé bricht CL-Rekord