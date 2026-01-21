Einzelkritik zum FC Bayern: Kanes Ärger trifft Teamkollegen

Stefan Kumberger , Benjamin Zügner 21.01.2026 • 23:33 Uhr Harry Kane liefert beim wichtigen Sieg des FC Bayern in der Champions League eine starke Leistung ab - was nicht über alle seine Kollegen gesagt werden kann.

Der FC Bayern steht dank Harry Kane sicher im Achtelfinale der Champions League. Der Engländer ist beim 2:0 gegen Union Saint-Gilloise der klare Matchwinner, einer seiner Kollegen erwischt einen deutlich schlechteren Tag - und kassiert sogar einen Rüffel von Kane.

Minjae Kim zahlt derweil für seine ungestüme Zweikampfführung einen teuren Preis, ein junger Bayern-Star bekommt Nachhilfe am Spielfeldrand. Die SPORT1-Einzelkritik.

MANUEL NEUER: Schaltete sich immer wieder in den Spielaufbau ein – und das nicht nur, um der bitteren Kälte zu entkommen. Hatte nach 28 Minuten seinen ersten großen Moment, als er den gefährlichen Kopfball von David parierte. Für den Rest des Spiels weitgehend ohne Beschäftigung. SPORT1-Note: 2

Guerreiro steht Kane im Weg

RAPHAEL GUERREIRO (bis 67.): Durfte an diesem Abend als Rechtsverteidiger ran. Erledigte seine defensiven Aufgaben weitgehend ohne Probleme, brachte aber nicht den Biss eines Konrad Laimer ins Spiel ein. Zog sich wenige Minuten vor der Pause den Unmut von Kane zu, als er dem Engländer einen aussichtsreichen Ball vor der Nase wegschnappte. Nach dem Seitenwechsel etwas agiler und sicherer unterwegs, aber ohne große Glanzmomente. Wurde in der 67. Minute ausgewechselt. SPORT1-Note: 4

JONATHAN TAH: Verschätzte sich vor der ersten Großchance des Spiels durch die Belgier (29.) im Stellungsspiel arg, ließ Royal-Stürmer David frei zum Kopfball kommen. Die Sprintduelle mit ihm konnte der Nationalspieler aber größtenteils für sich entscheiden, in der Luft hatte er mehr Probleme mit seinem körperlich starken Gegenspieler. Insgesamt aber eine ordentliche Leistung des Abwehrchefs. SPORT1-Note: 3

MINJAE KIM: Rückte für den kurzfristig erkrankten Upamecano in die Startelf und holte sich bereits in der 18. Minute eine Gelbe Karte ab – da ging er völlig ungestüm zu Werk. Unnötig! Diese Hypothek sollte ihm noch zum Verhängnis werden… Kam irgendwann besser ins Spiel, konnte aber gerade beim Stellungsspiel nicht überzeugen. Da musste er sich selbst immer wieder korrigieren – oder seinem Gegenspieler eben hinterherlaufen. Kassierte die zweite Gelbe Karte und damit den Platzverweis für Halten – eine harte, aber vertretbare Entscheidung des Schiedsrichters. SPORT1-Note: 5

TOM BISCHOF: Nach einem Schreckmoment beim Aufwärmen, als er zu Boden ging, schließlich doch als Linksverteidiger einsatzbereit. Bekam in der ersten Halbzeit immer wieder Einzelunterricht durch Vincent Kompany, da er in so mancher Szene unüberlegt agierte. Hatte das Glück, dass ihm von den Kollegen geholfen wurde, denn wenn Topspeed gefragt war, zeigte Bischof Schwächen. Rückte nach Davies‘ Einwechslung auf die rechte Außenverteidigerposition. SPORT1-Note: 4

Olise mal wieder genial

JOSHUA KIMMICH: Wandelte zu Beginn zwischen zwei Welten hin und her – also der Sechserposition und der des Rechtsverteidigers. Riss die Partie lange Zeit nicht so an sich, wie es nötig gewesen wäre. Begann erst nach der Führung damit, Ordnung ins bayerische Spiel zu bringen und war immer dann zur Stelle, wenn es die Belgier schnell machen wollten. SPORT1-Note: 3

ALEKSANDAR PAVLOVIC: Profitierte sichtlich von Kimmichs Rückkehr. Der 21-Jährige hatte somit mehr Möglichkeiten, als klassischer Ballverteiler aufzutreten – doch im ersten Abschnitt fehlte dafür oftmals der Platz, da die Belgier die Abwehrreihen dicht hielten. Nach dem Seitenwechsel als ruhiger Mittelfeldstratege in einer hitziger werdenden Partie gefordert, erledigte seinen Job solide. SPORT1-Note: 3

MICHAEL OLISE: Wurde in der ersten halben Stunde besonders oft gesucht und versprühte wie gewohnt Spielwitz – echter Ertrag stellte sich aber nicht ein. Doch dann! Direkt zu Beginn der zweiten 45 Minuten schnibbelte er eine Ecke passgenau auf Kane – 1:0 Bayern. Unmittelbar darauf sein nächster genialer Moment: Sein Pass war maßgeblich dafür verantwortlich, dass Kane vor dem Elfmeter zum 2:0 von Scherpen nur noch von den Beinen geholt werden konnte. Musste in der Folge von Kompany und Kane nach einem rüden Einsteigen beruhigt werden und sah nur Gelb, blieb allerdings fleißig. Die Großchance in der 84. Minute versemmelte er normalerweise nicht so kläglich… SPORT1-Note: 3

FC Bayern: Zwei Offensivstars bleiben blass

LENNART KARL (bis 67.): Ging auf der Zehnerposition hinter Kane ins Spiel, wechselte sich im Verlauf aber immer wieder mit Olise ab. Seine Offensivaktionen fielen in der ersten Halbzeit weitgehend harmlos aus, blieb auch später aufgrund mangelnder Körperlichkeit unauffällig. Wurde in der 67. Minute folgerichtig ausgewechselt. SPORT1-Note: 4

LUIS DÍAZ: In der ersten Spielhälfte als Bischofs Edel-Helfer hin und wieder defensiv gefordert, offensiv dagegen zumeist unauffällig. Beispielhaft dafür eine Szene, in der er im Dribbling mit Ball die Torauslinie überquerte. Tat sich auch in der zweiten Halbzeit in dieser Hinsicht erstaunlich schwer und lief sich oftmals fest. Tauchte dann irgendwann völlig ab. SPORT1-Note: 5

HARRY KANE: Beschwerte sich in der 40. Minute nach einer Kimmich-Ecke kopfschüttelnd bei Guerreiro, weil dieser ihm den Ball vom Kopf klaute – und so eine mögliche Großchance. Tauchte ansonsten ungewöhnlich lange unter, war aber wenige Minuten nach Wiederanpfiff zur Stelle, um die Führung zum 1:0 zu markieren. Dass er kurze Zeit später den Strafstoß zum 2:0 verwandelte, war erwartbar. Dass er den zweiten verschoss, überraschte ihn selbst wohl am meisten. Ein Makel, der aber nichts an der Tatsache ändert, dass der Engländer der Matchwinner war. SPORT1-Note: 1,5

ALPHONSO DAVIES (ab 67.): Kam in die Partie und brachte sofort auf der linken Außenbahn sein enormes Tempo ins Bayern-Spiel ein. Von Verletzung und Krankheit war jedenfalls nichts zu merken. SPORT1-Note: 3