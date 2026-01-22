FC Bayern: Riesiger Geldregen dank Champions League

Johannes Vehren 22.01.2026 • 15:32 Uhr Der FC Bayern steht durch den Sieg gegen Union Saint-Gilloise sicher im Achtelfinale der Champions League. Die Münchner kassieren dafür eine hohe Summe an Prämien.

Geldregen für den FC Bayern! Durch den 2:0-Sieg am Mittwochabend gegen Union Saint-Gilloise steht die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany sicher im Achtelfinale der Champions League. Dadurch nimmt der Verein mehr als 50 Millionen Euro ein.

Allein durch die Qualifikation für die Königsklasse waren Bayern bereits 18,62 Millionen Euro sicher. Nach den ersten sieben Spielen der Ligaphase haben die Münchner weitere 12,6 Millionen Euro sicher - doch das ist noch längst nicht alles.

Denn bei einem Erfolg zum Vorrundenabschluss bei der PSV Eindhoven winken nochmal zusätzlich 2,1 Millionen Euro.

Champions League: UEFA schüttet Platzierungsprämie aus

Zudem steht der deutsche Rekordmeister nach dem siebten Spieltag bereits sicher unter den Top 8 und damit im Achtelfinale. Dadurch erhält der Klub weitere 13 Millionen Euro.

Zudem schüttet die UEFA eine Platzierungsprämie aus: Stand jetzt belegt der FC Bayern den zweiten Tabellenplatz, was nochmals zusätzlich 9,625 Millionen Euro bedeuten würde.

Aber auch die ebenfalls noch möglichen Plätze drei und vier würden reichen, damit die Bayern die 50-Millionen-Marke insgesamt übertreffen.

Champions-League-Sieger bekommt 25 Millionen Euro

Im weiteren Verlauf der K.o.-Phase können die Münchner noch weitere Prämien erspielen: Für den Viertelfinaleinzug bekäme der Verein 12,5 Millionen Euro und für das Halbfinale winken 15 Millionen Euro.