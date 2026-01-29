Heftige Matthäus-Kritik: "Solche Spiele dürfen nicht stattfinden"

Julius Schamburg 29.01.2026 • 20:49 Uhr Der BVB könnte in der Champions League auf Leverkusen und dann auf den FC Bayern treffen. Ein Unding, befindet Rekordnationalspieler Lothar Matthäus.

Lothar Matthäus hat den Playoff-Modus in der Champions League scharf kritisiert. Besonders ein mögliches Duell zwischen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen war dem TV-Experten ein Dorn im Auge.

„Das habe ich letztes Jahr schon bemängelt: Solche Spiele dürfen nicht stattfinden. In den Playoffs zwei Mannschaften aus dem eigenen Land - das geht nicht“, wurde Matthäus bei NITRO deutlich.

Am Freitag werden in Nyon die Playoff-Partien ausgelost. Der BVB könnte auf die Werkself treffen und es könnte noch dicker kommen: Im Achtelfinale wäre für den Sieger ein Duell mit dem FC Bayern möglich.

Matthäus: „Die UEFA sollte sich neue Regeln einfallen lassen“

„Es ist nicht der Spaß für den Fußballfan aus deutscher Sicht, wenn jetzt Bayer Leverkusen gegen Borussia Dortmund und der Sieger dann im Achtelfinale gegen Bayern München spielt“, befand Matthäus: „Da sollte sich die UEFA neue Regeln einfallen lassen, die Nationen so lange wie es geht auseinanderzuhalten.“

Matthäus verwies noch auf ein weiteres „Problem“. Am Mittwoch hatte sich Benfica Lissabon nach einem spektakulären 4:2 gegen Real Madrid mit einem Torwart-Tor in letzter Sekunde noch das Playoff-Ticket gesichert. Auch diese beiden Vereine könnten in der nächsten Runde aufeinandertreffen.