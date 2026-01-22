Liverpool-Legende nordet Trainer Slot ein!

Benedikt Lohr 22.01.2026 • 16:31 Uhr Klublegende Steven Gerrard kritisiert Arne Slot dafür, in Interviews ständig Liverpools Probleme gegen tiefstehende Gegner zu betonen. Gegen kompakte Abwehrreihen gelingt es dem Team nur selten, sein Potenzial voll auszuspielen.

Der ehemalige Liverpool-Spieler Steven Gerrard hat Arne Slot gewarnt, in Interviews nicht mehr über Liverpools fatalen Fehler zu jammern, und ihn stattdessen aufgefordert, Lösungen für die Probleme seines Teams zu finden.

Bei TNT Sports sagte Gerrard: „Er muss aufhören, von tief stehenden Abwehrreihen zu sprechen. Niedrige Blocks gibt es bei Liverpool schon seit meiner Zeit als Spieler und schon viele, viele Jahre vor mir. Das ist einfach so, die Teams werden alles versuchen, um Liverpool zu stoppen.“

Slot deutlich in der Kritik

Gerrard ergänzte: „Der Schlüssel liegt darin, Lösungen zu finden. Sie haben die Spieler. Dann werden Sie die Spiele mit niedrigem Block in Siege statt in Unentschieden verwandeln. Das wird sich nicht ändern.“

Damit reagierte Gerrard auf Slots Kommentare nach dem 3:0-Sieg gegen Olympique Marseille. Slot hatte erklärt, dass seine Mannschaft besondere Schwierigkeiten hat, gegen Teams zu spielen, die tief verteidigen, während Spiele, in denen die Gegner offener agieren, besser zu Liverpools Spielweise passen.

Nach dem Spiel sagte er bei CBS Sports: „Gegen eine tief stehende Abwehr braucht man ganz andere Qualitäten. Man hat viel Ballbesitz, kommt ins letzte Drittel und dann sollte etwas passieren.“

Zudem betonte er: „In dieser Saison hatten wir viele Spiele, in denen das so war, und wir haben gute Leistungen gezeigt, auch wenn wir gegen Man City und Chelsea verloren haben.“

Slots Kritik spiegelt ein wiederkehrendes Problem in dieser Saison wider: Liverpool tut sich schwer, gegen tiefstehende Gegner Chancen konsequent zu nutzen und die Kontrolle über das Spiel zu behalten.

Liverpool präsentiert sich stark in der Champions-League

Gegen Marseille allerdings präsentierte sich das Team stark. Dominik Szoboszlai brachte Liverpool kurz vor der Halbzeit mit einem präzise getretenen Freistoß in Führung, Jeremie Frimpong erzwang in der 72. Minute ein Eigentor von Torwart Geronimo Rulli, und Cody Gakpo besiegelte in der Nachspielzeit den 3:0-Endstand.

Der Sieg sichert Liverpool nicht nur Platz vier in der Champions League, sondern bringt ihnen auch beste Chancen, den direkten Einzug ins Achtelfinale zu schaffen.

Mit diesem Erfolg gehen die Reds selbstbewusst in das abschließende Gruppenspiel gegen den aserbaidschanischen Meister Qarabag, bei dem Liverpool klarer Favorit ist.