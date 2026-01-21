Champions League: Liverpool-Star Salah feiert Startelf-Comeback

Moritz Pleßmann 21.01.2026 • 20:15 Uhr Mohamed Salah kehrt vom Afrika-Cup zurück. In der Champions League gegen Olympique Marseille steht der Liverpool-Star direkt in der Startelf.

Salah, der beim Afrika-Cup mit Ägypten dramatisch Vierter wurde, fehlte den Reds durch die Abstellung seit Mitte Dezember. In der Champions League spielt er das erste Mal seit dem 26. November (1:4 gegen PSV Eindhoven) von Beginn an.

Salah gegen Inter aus dem Kader gestrichen

Laut dem Datenanbieter Opta ist es Salahs 88. Einsatz in europäischen Wettbewerben im Trikot der Reds. Damit zieht er gleich mit Liverpool-Legende Ian Callaghan. Nur Steven Gerrard (111) und Jamie Carragher (130) haben noch mehr Einsätze in ihrer Vita stehen.

Beim vergangenen Champions-League-Spiel der Liverpooler gegen Inter Mailand Anfang Dezember war Salah aus dem Kader gestrichen worden. Der 33-Jährige hatte den Verein und Trainer Arne Slot deutlich kritisiert und mit einem Abschied gedroht. Slot ließ seinen Superstar kurzfristig zu Hause.

Olympique Marseille - FC Liverpool: Die offiziellen Aufstellungen

Olympique Marseille: Rulli - Murillo, Pavard, Balerd, Medina - Weah, Hojbjerg, Kondogbia, Traorè - Gouiri, Greenwood

In Marseille steht neben Salah auch Florian Wirtz wieder in der ersten Elf. In der offensiven Dreierreihe bekleidet er die linke Flügelposition, der Ägypter startet rechts. Als Sturmspitzen fungiert Ex-Frankfurter Hugo Ekitiké.