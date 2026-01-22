FC Bayern: Schnitzel pro Tor? Harry Kane bezieht Stellung

SID 22.01.2026 • 06:02 Uhr Harry Kane wird für jedes Tor mit einem Schnitzel entlohnt. Dass die nächste Lieferung schmaler als möglich ausfällt, kann er verschmerzen.

Harry Kane nahm sein kleines Missgeschick mit Humor, auch wenn die nächste Lieferung seines neuen Leibgerichts nach dem ungewohnten Fehlschuss etwas schmaler ausfallen wird. „Danke dafür“, sagte der Torgarant des FC Bayern schmunzelnd zur Frage, wie er denn nur den Handelfmeter zum möglichen 3:0 beim 2:0 (0:0) in der Champions League gegen Union Saint-Gilloise verschießen konnte.

„Es ist natürlich enttäuschend, zu verschießen“, gab Kane zu, „aber es bereitet mir kein Kopfzerbrechen. Ich werde daraus lernen, das gehört zum Spiel dazu, deshalb übe ich ja.“ Dabei sei sein Schuss in der 81. Minute „der fast perfekte Elfmeter“ gewesen, „aber ich habe den Ball etwas zu sehr angehoben“ - und so knallte er an die Latte statt ins Tor.

Kane kann verschossenen Elfmeter verschmerzen

Dass Kane seinen 100. Elfer-Treffer im 112. Versuch verpasste, konnte er allerdings leicht verschmerzen: Per Kopf (52.) und einem an ihm selbst verursachten Foulelfmeter (55.) hatte er die Bayern nahezu im Alleingang vorzeitig ins Achtelfinale gebracht. Allerdings hatte sein Missgeschick noch andere Auswirkungen als jene auf das Ergebnis.

Kane bestätigte Medienberichte, wonach er von einem Gasthof in der Nähe seines Wohnorts Baierbrunn im Landkreis München für jedes Tor ein Schnitzel geliefert bekommt - beim nächsten Mal also eines weniger als drin gewesen wäre. „Es ist lecker“, sagte er über die ungewöhnliche Entlohnung mit seinem „deutschen oder bayerischen Lieblingsessen, auch wenn manche Leute sagen, es sei österreichisch.“