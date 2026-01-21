Vinicius versöhnt sich mit Fans: "So liebt euch das Bernabéu"

SID 21.01.2026 • 07:45 Uhr Nach den jüngsten Pfiffen erfährt Vinicius Júnior in der Champions League wieder die Liebe der Zuschauer. Nach dem Sieg gegen Monaco gibt der Real-Star einen Einblick in sein Seelenleben.

Nach der Versöhnung mit den Fans im Estadio Bernabéu gab Vinicius Júnior einen Einblick in sein Seelenleben.

„Die letzten Tage waren sehr schwierig für mich, für meine Mitspieler, aber besonders für mich wegen der Pfiffe und all der negativen Äußerungen über mich“, sagte der Starspieler von Real Madrid. All das mache ihn „sehr traurig“, so der 25-Jährige, er möchte „nicht zuhause ausgepfiffen werden, wo ich mich so wohlfühle.“

Vinicius und andere Spieler waren zuletzt von ihren eigenen Fans ausgepfiffen worden, ehe die Real-Stars am Dienstagabend mit einem 6:1 (2:0) in der Champions League gegen die AS Monaco für Wiedergutmachung sorgten. Besonders „Vini Jr.“ glänzte hierbei, engagierte sich in der Defensive, heimste dafür Szenenapplaus ein und steuerte obendrein drei Vorlagen und einen Treffer (63.) bei.

Bellingham über Vinicius: „Hoffentlich kann er so weitermachen“

„So liebt euch das Bernabéu“, schrieb Marca nach dem dritten Spiel seit der Entlassung von Trainer Xabi Alonso, während seine Teamkollegen mit Vinicius fühlten.