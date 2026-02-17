Champions League: Real-Revanche bei Skandalspiel - Mourinho fliegt

SPORT1 18.02.2026 • 00:22 Uhr Real Madrid revanchiert sich beim schnellen Wiedersehen mit Benfica Lissabon für die Niederlage zum Abschluss der Ligaphase. Die Partie entwickelt sich in der zweiten Halbzeit jedoch zu einem Skandalspiel.

Der Brasilianer erzielte in der 50. Minute ein Traumtor zum 1:0 (0:0)-Endstand, indem er den Ball ins lange Eck schlenzte. Anschließend jubelte er provokant mit einem Tänzchen an der Eckfahne, sah dafür auch die Gelbe Karte - wenige Augenblicke später wurde das Spiel unterbrochen.

Benfica-Stürmer Gianluca Prestianni soll den Real-Star rassistisch beleidigt haben, hielt sich dabei aber wiederholt das Trikot vor den Mund.

Vinícius stürmte daraufhin wild gestikulierend zu Schiedsrichter Francois Letexier, der das Spiel umgehend gemäß offiziellen Protokollen bei rassistischen Beleidigungen unterbrach. Es kam zu hitzigen Diskussionen an der Seitenlinie, vor allem Vinícius und Teamkollege Kylian Mbappé waren außer sich.

Vinícius getroffen: Benfica-Fans schmeißen Gegenstände auf das Spielfeld

Ein Benfica-Betreuer sah nach den wilden Szenen die Rote Karte, Vinícius selbst saß zwischenzeitlich kopfschüttelnd auf der Ersatzbank. Nach zehn Minuten wurde das Spiel fortgesetzt und Vinícius im Estádio da Luz von da an aber bei jedem Ballkontakt ausgepfiffen.

Auch Gegenstände flogen immer wieder auf das Spielfeld. In der fünften Minute der Nachspielzeit reichte Aurélien Tchouaméni dem Schiedsrichter symbolisch ein Feuerzeug. Letexier sprach anschließend eine Verwarnung aus, die die Fans aber nur bedingt beruhigen konnte. Wenige Sekunden vor dem Abpfiff wurde Vinícius bei einem Eckball mit einer Flasche beworfen.

Champions League: Revanche rückt in den Hintergrund

Die Revanche für die Schmach von Lissabon rückte bei all der Aufregung in den Hintergrund. Drei Wochen nach dem denkwürdigen 2:4 am letzten Spieltag der Ligaphase samt Last-Minute-Torwarttor von Anatoliy Trubin brachte Real, mit Nationalspieler Antonio Rüdiger in der Startelf, den knappen Sieg über die Zeit - und hat das Achtelfinale vor dem Rückspiel am nächsten Mittwoch damit fest im Blick.

Lediglich eine halbe Stunde konnten die Hausherren die Partie offen gestalten, agierten während dieser Zeit auf Augenhöhe. Zum Ende der ersten Hälfte bekamen die Gäste die Oberhand. Plötzlich häuften sich die Chancen, die Blancos hätten schon vor der Pause in Führung gehen müssen.

Das holten die Königlichen kurz nach Wiederbeginn nach. In der Folge dominierten die Madrilenen das Geschehen nach Belieben, versäumten es aber, Tore nachzulegen. Das jedoch war kein Problem, weil Benfica die Durchschlagskraft völlig fehlte und der Gastgeber eine ganz schwache zweite Hälfte spielte.

Beim Rückspiel Bernabeu wird Benfica allerdings auch Startrainer José Mourinho fehlen, der in der Schlussphase von Schiedsrichter Letexier wegen wiederholten Reklamierens mit Gelb-Rot auf die Tribüne geschickt wurde (86.).

-----