Champions League: Gegner solidarisiert sich mit BVB-Fans nach Boykott

Felix Kunkel , Manfred Sedlbauer 25.02.2026 • 19:52 Uhr Die Atalanta-Fans zeigen sich solidarisch mit den BVB-Fans, die dem Spiel in Bergamo aus speziellen Gründen fernbleiben.

Nachdem die aktive Fanszene von Borussia Dortmund dem Playoff-Rückspiel in der Champions League bei Atalanta Bergamo (1:4) ferngeblieben ist, haben sich die Heimfans während der Partie mit den Anhängern der Schwarz-Gelben solidarisiert.

„Nein zu Blacklists“ und „für freie Reisen und freien Tifo (freie Choreo/Fankultur, Anm. d. Red.)“ standen in deutscher Sprache auf einem Banner, das in der 21. Minute im Heimbereich hochgehalten wurde.

Die Worte nahmen Bezug auf das Fernbleiben von Dortmund-Fans beim Rückspiel. In einem Statement hatte die „Südtribüne Dortmund“ ihren Boykott mit Polizeimaßnahmen gegen Fans begründet. Am Wochenende war ersten Fans die Ausreise durch die Bundespolizei verwehrt worden. Zudem gab es Durchsuchungen von Unterkünften in Bergamo durch die italienische Polizei.

Bergamo-Fans kritisieren Ticketpreise

Etwa 15 Minuten später ließen die Bergamo-Anhänger den Dortmundern erneut wohlwollende Worte zukommen. Sie lobten die Ticketpreise des BVB und kritisierten die des eigenen Klubs.

„18 Euro Dortmund, 32 Euro Bergamo. Wir wollen populäre Preise für populäre Sektoren“, war auf einem Banner zu lesen.