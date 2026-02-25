Champions League: Gegner solidarisiert sich mit BVB-Fans nach Boykott

Nachdem die aktive Fanszene von Borussia Dortmund dem Playoff-Rückspiel in der Champions League bei Atalanta Bergamo (1:4) ferngeblieben ist, haben sich die Heimfans während der Partie mit den Anhängern der Schwarz-Gelben solidarisiert.
Zuspruch für BVB-Fans vom Gegner
„Nein zu Blacklists“ und „für freie Reisen und freien Tifo (freie Choreo/Fankultur, Anm. d. Red.)“ standen in deutscher Sprache auf einem Banner, das in der 21. Minute im Heimbereich hochgehalten wurde.
Die Worte nahmen Bezug auf das Fernbleiben von Dortmund-Fans beim Rückspiel. In einem Statement hatte die „Südtribüne Dortmund“ ihren Boykott mit Polizeimaßnahmen gegen Fans begründet. Am Wochenende war ersten Fans die Ausreise durch die Bundespolizei verwehrt worden. Zudem gab es Durchsuchungen von Unterkünften in Bergamo durch die italienische Polizei.
Bergamo-Fans kritisieren Ticketpreise
Etwa 15 Minuten später ließen die Bergamo-Anhänger den Dortmundern erneut wohlwollende Worte zukommen. Sie lobten die Ticketpreise des BVB und kritisierten die des eigenen Klubs.
„18 Euro Dortmund, 32 Euro Bergamo. Wir wollen populäre Preise für populäre Sektoren“, war auf einem Banner zu lesen.
Am Ende verlor der schwache BVB sein Rückspiel bei Atalanta Bergamo mit 1:4 (0:2) und gab das 2:0 aus dem Hinspiel noch leichtfertig aus der Hand.