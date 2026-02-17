Champions League: Kovac erklärt eisigen Handschlag - "Er war irgendwie sauer"

Julius Schamburg 18.02.2026 • 00:41 Uhr Es kommt zu einem eisigen Handschlag zwischen Niko Kovac und Atalanta-Coach Raffaele Palladino. Was es damit auf sich hat? Der BVB-Trainer erklärt die Szene.

Nach dem 2:0-Sieg von Borussia Dortmund über Atalanta Bergamo im Hinspiel der Champions-League-Playoffs kam es zu einer kalten Begegnung zwischen BVB-Trainer Niko Kovac und Atalanta-Coach Raffaele Palladino.

Bei Prime wurde Kovac nach dem Spiel auf die Szene angesprochen. Sie hatten sich zwar kurz die Hand gegeben, aber Palladino wirkte aufgebracht und erhob seinen Zeigefinger.

Kovac: „Ich weiß nicht, wo das Problem lag“

„Ich habe es auch nicht ganz verstanden. Er war irgendwie sauer“, klärte Kovac auf. Und was Palladino ihm gesagt habe? „Ich habe ihn nicht verstanden, weil er es auf Italienisch gesagt hat. Ich weiß nicht, wo das Problem lag.“

Kovac vermutete, dass Palladino der Meinung gewesen sei, „dass wir zu viel auf Zeit gespielt haben, was nicht der Fall war. In der ersten Halbzeit, denke ich mir, waren es eher die Italiener.“