Champions League: Leroy Sané kehrt zurück

Julius Schamburg 17.02.2026 • 17:55 Uhr Leroy Sané kehrt in den Kader von Galatasaray Istanbul zurück. Der deutsche Nationalspieler sitzt gegen Juve auf der Bank.

Leroy Sané steht erstmals seit seiner Knöchelverletzung wieder im Kader von Galatasaray Istanbul.

Beim Hinspiel in den Playoffs der Champions League gegen Juventus Turin (ab 18.45 im LIVETICKER) sitzt Sané aber zunächst auf der Bank - ebenso wie Winter-Leihgabe Sacha Boey.

Sané hatte sich im letzten Spiel der Champions-League-Ligaphase gegen Manchester City (0:2) verletzt. In der Folge war er drei Wochen ausgefallen und stand die vergangenen vier Pflichtspiele nicht im Kader von Galatasaray.

Sané? „Er kann jetzt spielen“

„Leroy Sané hat etwa 20 Tage Spielpause hinter sich, aber er trainiert seit drei Tagen wieder mit der Mannschaft“, sagte Trainer Okan Buruk auf der Pressekonferenz am Dienstag: „Er kann jetzt spielen. Er wird morgen bei uns sein.“