Erste Bilder nach Bensebaini-Tritt: Atalanta-Stürmer zeigt seine Wunden

Julius Schamburg 26.02.2026 • 00:06 Uhr Ramy Bensebaini verschuldet in der Champions League einen Elfmeter. Sein Gegenspieler meldet sich, nachdem der BVB-Star ihn mit dem Fuß im Gesicht getroffen hatte.

Atalanta-Stürmer Nikola Krstovic hat nach dem Tritt von BVB-Verteidiger Ramy Bensebaini ein Bild seiner Verletzungen veröffentlicht. Krstovic war beim 4:1-Erfolg der Bergamasken, der den Einzug ins Champions-League-Achtelfinale und das Aus für Borussia Dortmund bedeutete, von Bensebaini mit dem Fuß im Gesicht getroffen worden.

Am Abend meldete sich der Nationalspieler Montenegros dann in seiner Instagram-Story. Dort waren in seinem Gesicht die Wunden zu sehen, die der 25-Jährige bei dem Crash davongetragen hatte.

Platzverweis für Bensebaini - Krstovic blutet

Krstovics Stirn war angeschwollen und Blutspuren waren auch zu sehen. Lächeln konnte der Stürmer aber schon wieder. Außerdem postete er einige weitere Fotos gemeinsam mit seinen Teamkollegen.

Tief in der Nachspielzeit hatte Bensebaini nach einem Fehlpass von Gregor Kobel bei einer Klärungsaktion Krstovic mit dem linken Fuß im Gesicht getroffen. Der Algerier spielte zwar auch den Ball, traf aber eben auch mit den Stollen den gesenkten Kopf von Krstovic.

Nach VAR-Eingriff zeigte José María Sánchez Martínez auf den Punkt und Bergamo bekam einen Elfmeter zugesprochen. Der bereits verwarnte Bensebaini wurde mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. Krstovics Kopf wurde bandagiert - er konnte die Partie beenden.