Vinícius-Eklat: Erster Benfica-Star bricht sein Schweigen

Mette Bech 24.02.2026 • 23:52 Uhr Nach dem Rassismus-Eklat um Real-Star Vinícius Júnior spricht erstmals ein Teamkollege vom vermeintlichen Täter - und spricht diesem Rückendeckung aus.

Dodi Lukebakio hat sich als erster Spieler von Benfica Lissabon zum vermeintlichen Rassismus-Vorfall zwischen Vinícius Jr. und Gianluca Prestianni geäußert. Im Interview mit dem belgischen Sportfernsehsender Pickx+ Sports erläuterte der Benfica-Stürmer, wie er den Zwischenfall wahrgenommen hat.

„Alles, was ich hoffe, ist, dass das, was er gesagt haben soll, falsch ist. Denn wenn es wahr ist, kann ich es nicht akzeptieren“, sagte der Belgier und verwies auf seinen eindeutigen Standpunkt. „Jede Ungerechtigkeit verdient es, konsequent geahndet zu werden“, stellte Lukebakio klar.

Vinícius? „War es eine Übertreibung?“

Der Belgier erklärte, dass ihn die Thematik sehr beschäftige: „Ich habe in der Vergangenheit oft mit anderen Leuten darüber gesprochen und mich gefragt, wie ich reagieren würde, wenn es mir passieren würde“, gab Lukebakio zu.

Der 28-Jährige, der während des Wortgefechts auf der Bank saß, wollte jedoch nicht ausschließen, „dass das, was auf dem Platz passiert ist, nicht so war, wie Vinícius es behauptet hatte“.

Lukebakio sagte weiter: „Es stimmt, dass die Leute reden und spekulieren, aber am Ende wissen wir nicht wirklich, was gesagt wurde. Stimmt das oder war es eine Übertreibung, um die Situation auszunutzen?“

Sperre für Rückspiel gegen Real

Nach dem Champions League-Hinspiel, welches von Prestiannis angeblichen rassistischen Beleidigungen überschattet wurde, ist dieser für das Rückspiel aus dem Verkehr gezogen worden. Die am Montag ausgesprochene Sperre ergehe „unbeschadet jeglicher Entscheidung, die die Disziplinargremien der UEFA im Anschluss an den Abschluss der laufenden Untersuchung treffen könnten“, so die UEFA.

Trotz der Sperre reiste der Argentinier mit dem Benfica-Team nach Madrid. Sollte die Untersuchung der UEFA konkrete Beweise liefern, ist mit einer Sperre von bis zu zehn Spielen zu rechnen.