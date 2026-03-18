FC Bayern: Kane furchtlos - "Wir haben vor niemandem Angst"

SID 18.03.2026 • 23:11 Uhr Der FC Bayern trifft im Champions-League-Viertelfinale auf Rekordsieger Real Madrid. In den vergangenen vier K.o.-Duellen waren die Münchener unterlegen.

Nach dem souveränen Einzug ins Viertelfinale der Champions League blickt Bayern München furchtlos auf den Kracher gegen Rekordgewinner Real Madrid.

„Wir haben vor niemandem Angst“, sagte Harry Kane nach dem 4:1 (1:0) im Achtelfinal-Rückspiel gegen Atalanta Bergamo.

Champions League: Bayern trifft auf Real

„Auch wenn es natürlich schwer wird. Es werden harte Spiele“, fügte der Torjäger an. Real hatte sich in der Runde der letzten 16 sicher gegen Manchester City (3:0, 2:1) durchgesetzt.

Zuletzt haben die Münchner keine guten Erfahrungen mit den Königlichen gemacht. In den vergangenen vier K.o.-Duellen schied der deutsche Rekordmeister gegen Real immer aus.

„Die Geschichte von beiden Vereinen ist dermaßen groß. Ich erwarte absolute Topspiele“, sagte Bayern-Trainer Vincent Kompany.