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Galatasaray erwägt Klage - SPORT1

Galatasaray erwägt Klage

Nach der kuriosen Verletzung von Noa Lang an der Anfield Road pocht Galatasaray Istanbul auf Schadensersatz. Andernfalls erwägt der türkische Klub, rechtliche Schritte einzuleiten.
Noa Lang hat sich eine schwere Verletzung an der Hand zugezogen
Noa Lang hat sich eine schwere Verletzung an der Hand zugezogen
© IMAGO/Sportimage
Johannes Behm
Nach der kuriosen Verletzung von Noa Lang an der Anfield Road pocht Galatasaray Istanbul auf Schadensersatz. Andernfalls erwägt der türkische Klub, rechtliche Schritte einzuleiten.

Galatasaray Istanbul pocht nach der unglücklichen Daumen-Verletzung von Noa Lang auf Schadensersatz. Das teilte ein Klubvertreter nach dem Ausscheiden gegen den FC Liverpool (0:4) im Achtelfinale der Champions League mit.

„Wir beraten uns derzeit mit Anwälten. Wir werden unseren Schadensersatzanspruch bei der UEFA geltend machen“, erklärte Generalsekretär Eray Yazgan beim türkischen Sender HT Spor.

Lang hatte sich den Daumen beim Auswärtsspiel in Liverpool zwischen zwei Werbebanden eingeklemmt und musste daraufhin ausgewechselt werden. Nun wird er Galatasaray zunächst verletzungsbedingt fehlen.

Galatasaray will Gehalts-Erstattung

Der türkische Meister droht nun mit einer Klage. „Sollte unserer Forderung nicht entsprochen werden, könnte es zu einer Klage kommen“, ließ Yazgan verlauten. Den Türken geht es beim Schadensersatz konkret um die Erstattung der Gehaltszahlungen, solange der niederländische Nationalspieler ausfällt.

Der 26-Jährige wurde nach seiner Verletzung, bei der er eine tiefe Schnittwunde am Daumen erlitten hatte, noch in Liverpool operiert. Die OP verlief erfolgreich, wie Lang im Anschluss per Instagram mitteilte. Den Beitrag versah er mit den Worten „Shit happens“.

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