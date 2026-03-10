Champions League heute live: Newcastle - Barcelona im TV, Stream & Liveticker - Woltemade vs. Flick

SPORT1 10.03.2026 • 17:45 Uhr Im Champions-League-Achtelfinale trifft Nick Woltemade mit Newcastle auf Hansi Flicks Barcelona. Wer legt im Hinspiel vor?

Im Achtelfinale der Champions League ist der FC Barcelona beim englischen Klub Newcastle United zu Gast. Die Katalanen gelten dabei als klarer Favorit. Bei dem Aufeinandertreffen in der Königsklasse wird es zumindest teilweise ein deutsches Duell geben. Nationalspieler Nick Woltemade wird auf den Ex-Bundestrainer und heutigen Barca-Coach Hansi Flick treffen.

Woltemade muss dabei auf Einsatzminuten hoffen. In den letzten Wochen musste er sich überdurchschnittlich oft mit der Zuschauerperspektive zufrieden geben. Zuletzt fehlte er krankheitsbedingt im Kader beim Premier-League-Kracher gegen Manchester United.

Champions League heute LIVE: So verfolgen Sie Newcastle - FC Barcelona

TV : DAZN

: DAZN Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

Flicks Barcelona reist als Favorit zu Woltemade

Der FC Barcelona und Newcastle United treffen bereits zum zweiten Mal in dieser Saison in der Königsklasse aufeinander. Das erste Duell konnte Barcelona mit 2:1 für sich entscheiden. Außerdem scheint Newcastle derzeit nicht in bester Form zu sein. Der Tabellenzwölfte aus England hat mit einer Torflaute seiner Stürmer zu kämpfen - darunter auch Nick Woltemade.