Premier League: Nächster Rückschlag für Nick Woltemade

Nick Woltemade muss gezwungenermaßen eine Pause einlegen. Der Stürmer von Newcastle United kann beim Premier-League-Kracher gegen Manchester United (LIVETICKER) krankheitsbedingt nicht mitwirken.
Nächster Rückschlag für Woltemade
Newcastle United muss gegen Manchester United auf Nick Woltemade verzichten. Der Stürmerstar ist offenbar nicht rechtzeitig fit geworden.
Der deutsche Nationalspieler ist offenbar nicht rechtzeitig fit geworden und steht beim Heimspiel gegen die Red Devils nicht im Kader der Magpies.
Woltemade? „Haben ihn seit Tagen nicht gesehen“
„Nick Woltemade ist erkrankt und wir haben ihn seit ein paar Tagen nicht gesehen. Mal sehen – wir werden ihm jede Chance geben", hatte sein Trainer Eddie Howe im Vorfeld gesagt.
Der krankheitsbedingte Ausfall kommt für Woltemade zur Unzeit. Der DFB-Stürmer befindet sich in einem Formtief und hat in diesem Kalenderjahr erst einen Pflichtspieltreffer erzielt. Am 14. Februar traf er beim 3:1 im FA Cup gegen Aston Villa.
