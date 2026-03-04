Premier League: Nächster Rückschlag für Nick Woltemade

Julius Schamburg 04.03.2026 • 21:05 Uhr Newcastle United muss gegen Manchester United auf Nick Woltemade verzichten. Der Stürmerstar ist offenbar nicht rechtzeitig fit geworden.

Nick Woltemade muss gezwungenermaßen eine Pause einlegen. Der Stürmer von Newcastle United kann beim Premier-League-Kracher gegen Manchester United (LIVETICKER) krankheitsbedingt nicht mitwirken.

Der deutsche Nationalspieler ist offenbar nicht rechtzeitig fit geworden und steht beim Heimspiel gegen die Red Devils nicht im Kader der Magpies.

Woltemade? „Haben ihn seit Tagen nicht gesehen“

„Nick Woltemade ist erkrankt und wir haben ihn seit ein paar Tagen nicht gesehen. Mal sehen – wir werden ihm jede Chance geben", hatte sein Trainer Eddie Howe im Vorfeld gesagt.