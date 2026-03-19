Hiobsbotschaft bei Osimhen!

Philipp Heinemann 19.03.2026 • 07:19 Uhr Galatasaray muss nicht nur das Aus in der Champions League verkraften. Topstar Victor Osimhen verletzt sich schwer.

Victor Osimhen hat sich beim bitteren Aus von Galatasaray in der Champions League gegen den FC Liverpool einen Bruch im Unterarm zugezogen und muss womöglich operiert werden. Das teilte der türkische Spitzenklub nach dem 0:4 im Achtelfinal-Rückspiel mit.

Osimhen war bereits zur Halbzeit mit dem Verdacht auf eine Fraktur ausgewechselt worden, für ihn kam Leroy Sané ins Spiel.

Im Krankenhaus habe sich der Verdacht bestätigt, schreibt der Klub. Osimhen sei mit einem Gipsverband ausgestattet worden – ob ein operativer Eingriff nötig ist, werde man in den kommenden Tagen entscheiden.

Nicht nur Osimhen bei Galatasaray schwer verletzt

Unklar ist damit auch, wie lange der Toptorjäger nun ausfällt.

Galatasaray hatte im Hinspiel gegen die Reds ein 1:0 errungen, im zweiten Aufeinandertreffen ging der Vergleich allerdings klar an die Engländer.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN