FC Bayern: Kane-Premiere in der Champions League

Seit zweieinhalb Jahren geht Harry Kane mittlerweile für den FC Bayern München auf Torejagd, doch auch nach 134 Pflichtspielen und 130 Treffern darf sich der Stürmer noch über eine Premiere freuen.
Kane-Premiere bei Bayern
Im Achtelfinal-Rückspiel gegen Atalanta Bergamo (JETZT im LIVETICKER) durfte Kane den FCB erstmals in der Champions League als Kapitän aufs Feld führen.
Erstmals trug Kane die Kapitänsbinde schon am 15. Spieltag der laufenden Saison in der Bundesliga. Beim deutlichen 4:0-Sieg gegen den 1. FC Heidenheim glänzte er zudem durch seine 100. Torbeteiligung im Bayern-Trikot.
Champions League: Ausfälle sorgen für Premiere von Kane beim FC Bayern
Weniger erfreulich verlief hingegen der zweite Auftritt von Kane als Bayern-Kapitän. Gegen den FC Augsburg kassierte der Rekordmeister unter der Führung von Kane am 19. Spieltag eine bittere 1:2-Niederlage. Die erste und bisher einzige Pleite der laufenden Bundesliga-Saison.
Dass Trainer Vincent Kompany die Verantwortung nun auch in der Champions League an Kane übergibt, hängt abermals mit den zahlreichen Ausfällen im Team zusammen. Während der etatmäßige Spielführer Manuel Neuer (Muskelfaserriss) ausfällt, verpasst auch Stellvertreter Joshua Kimmich die Partie aufgrund einer Gelbsperre.
Kane gehört dem Mannschaftsrat bei den Bayern an und kommt daher für diese Aufgabe in Betracht. Als Kapitän der englischen Nationalmannschaft kennt der 32-Jährige diese Rolle ebenfalls bestens.