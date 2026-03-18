FC Bayern: Kane-Premiere in der Champions League

Niklas Senger 18.03.2026 • 21:08 Uhr Harry Kane feiert beim FC Bayern München eine Premiere. In der Champions League wird dem Torjäger eine seltene Ehre zuteil.

Seit zweieinhalb Jahren geht Harry Kane mittlerweile für den FC Bayern München auf Torejagd, doch auch nach 134 Pflichtspielen und 130 Treffern darf sich der Stürmer noch über eine Premiere freuen.

Im Achtelfinal-Rückspiel gegen Atalanta Bergamo (JETZT im LIVETICKER) durfte Kane den FCB erstmals in der Champions League als Kapitän aufs Feld führen.

Erstmals trug Kane die Kapitänsbinde schon am 15. Spieltag der laufenden Saison in der Bundesliga. Beim deutlichen 4:0-Sieg gegen den 1. FC Heidenheim glänzte er zudem durch seine 100. Torbeteiligung im Bayern-Trikot.

Champions League: Ausfälle sorgen für Premiere von Kane beim FC Bayern

Weniger erfreulich verlief hingegen der zweite Auftritt von Kane als Bayern-Kapitän. Gegen den FC Augsburg kassierte der Rekordmeister unter der Führung von Kane am 19. Spieltag eine bittere 1:2-Niederlage. Die erste und bisher einzige Pleite der laufenden Bundesliga-Saison.

Dass Trainer Vincent Kompany die Verantwortung nun auch in der Champions League an Kane übergibt, hängt abermals mit den zahlreichen Ausfällen im Team zusammen. Während der etatmäßige Spielführer Manuel Neuer (Muskelfaserriss) ausfällt, verpasst auch Stellvertreter Joshua Kimmich die Partie aufgrund einer Gelbsperre.