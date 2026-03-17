FC Bayern reagiert auf Warnstreik in München

Julius Schamburg 17.03.2026 • 18:09 Uhr In München wird ab Mittwoch im ÖPNV gestreikt. Auch das CL-Spiel des FC Bayern ist betroffen. Der Verein reagiert und appelliert an die Fans.

Für Mittwoch sind ab 11 Uhr Streiks angekündigt. Betroffen sind U-Bahnen, Trams und alle Buslinien bis Nummer 199 in München. Um 21 Uhr steigt dann das Duell mit Bergamo in der Allianz Arena.

MVG richtet Sonderbetrieb ein

„Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) richtet erneut einen Sonderbetrieb ein, zudem wird der übliche Bus-Transfer auch dieses Mal aufgestockt. Die Maßnahmen hatten sich im Februar bewährt“, schreiben die Bayern in der offiziellen Mitteilung.

Gemeint ist das DFB-Pokalspiel im Februar gegen RB Leipzig, das ebenfalls von Streiks beeinträchtigt wurde. Damals war es gelungen, die U6 nach Fröttmaning mit einer hohen Taktung fahren zu lassen, sodass viele Gäste über diesen Weg zum Stadion anreisen konnten.

FC Bayern appelliert an seine Fans

„Trotz aller Bemühungen sind bei der An- und Abreise erneut Einschränkungen zu erwarten. Der FC Bayern appelliert daher an alle Fans ein weiteres Mal, mehr Zeit einzuplanen und eine Anreise mit dem PKW nach Möglichkeit in Fahrgemeinschaften zu organisieren. Die Allianz Arena wird am Mittwoch ab 18.45 Uhr zugänglich sein und wie im Februar länger geöffnet bleiben“, teilten die Münchener mit.