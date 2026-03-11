FC Bayern: "Von einem anderen Planeten!" Die Pressestimmen zur Gala gegen Atalanta

SPORT1 11.03.2026 • 10:27 Uhr Der FC Bayern demütigt Bergamo im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals. Italiens Presse schwärmt von den Münchnern und sieht das Ausmaß von Atalantas Niederlage viel größer.

So sieht eine Machtdemonstration aus! Der FC Bayern besiegte am Dienstagabend den einzig verbliebenen italienischen Vertreter in der Königsklasse, Atalanta Bergamo, im Achtelfinal-Hinspiel mit 6:1 - und das auswärts.

Bereits nach einer guten Stunde stand das Weiterkommen des deutschen Rekordmeister nahezu fest, ein Offensiv-Star überragte beim Münchner Gala-Auftritt. Selbst die italienische Presse musste neidlos anerkennen, dass sich in der New Balance Arena ein offensichtlicher Klassenunterschied auftat - am Morgen danach folgen die Huldigungen. SPORT1 gibt einen Überblick.

„Diese Blamage geht auf das Konto des italienischen Fußballs“

Gazzetta dello Sport: Atalanta, so geht das nicht! Zu Hause von einem unaufhaltsamen Bayern gedemütigt: Sechs Gegentore, und es hätte noch schlimmer kommen können. Das Hinspiel im Achtelfinale der Champions League ist ein Desaster, aber Atalanta zu kreuzigen wäre zu einfach: Diese Blamage geht auf das Konto des gesamten italienischen Fußballs. Es war ein Gemetzel, das auch die Poesie und Leichtigkeit zunichte machte, mit denen die (Bergamasken; Anm. d. Red.) sich zu Recht auf diese Herausforderung vorbereitet hatten. Man brauchte keine Buchmacherquoten, um die Diskrepanz zu bestätigen. Es war auch kein Galaabend, sondern nur die traurige Erkenntnis einer Kluft, die in so grausamen Ausmaßen schwer vorherzusagen war.

La Repubblica: Bayern ist von einem anderen Planeten. In Bergamo gibt es keine Geschichte: Atalanta wird mit 6:1 überrollt. Die Deutschen dominieren das Achtelfinale der Champions League von Anfang bis Ende und entscheiden die Qualifikation vorzeitig für sich.

Corriere dello Sport: Atalanta bricht in Bergamo ein: Bayern München schießt sechs Tore - es war Fußballunterricht der Bayern in Bergamo, und eine dunkle Nacht für Palladinos Mannschaft.

Bayern? „Wie eine Dampfwalze“

Corriere della Sera: Vom Traum zum Albtraum. Ein Bayern wie von einem anderen Stern schlägt Atalanta K.o. Die Deutschen erteilen eine Lektion in Sachen Fußball und brauchen nur 25 Minuten, um die Träume von Atalanta zu zerstören.

Il Messaggero: Bayern München ist überragend und macht das Rückspiel in einer Woche in München fast bedeutungslos. Ein enormer Unterschied, der heute auf brutale Weise zum Vorschein kam.