Slot widerspricht Klub-Ikone Jamie Carragher

SID 17.03.2026 • 17:50 Uhr Arne Slot gibt sich vor dem Champions-League-Duell mit Galatasaray selbstkritisch. Der Trainer des FC Liverpool widerspricht jedoch Klub-Ikone Jamie Carragher.

Teammanager Arne Slot vom englischen Fußball-Meister FC Liverpool gibt sich angesichts der ungemütlichen Gemengelage bei den Reds selbstkritisch.

Sollte es stimmen, dass die Liverpool-Fans ihrer Mannschaft und dem Coach wie vielfach behauptet zunehmend skeptisch gegenüber stehen, „dann habe ich viele Dinge falsch gemacht“, sagte der Niederländer am Dienstag und betonte: „Das ist nie ein schönes Gefühl.“

Champions League: Liverpool droht das Aus

Allerdings spüre er trotz der jüngsten negativen Reaktionen des Anhangs nach wie vor große Unterstützung. Zudem wisse er, „wie das Fußballgeschäft funktioniert: Gewinnen kann vieles ändern – und das versuchen wir morgen Abend zu tun.“

Seine Elf sei „vollkommen bereit dafür“, im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Galatasaray am Mittwoch (21.00 Uhr) das 0:1 aus Istanbul umzudrehen, „das kann ich Ihnen garantieren“.

Carragher hatte öffentlich Kritik geübt

Slot widersprach der Klub-Ikone Jamie Carragher, die nach dem enttäuschenden 1:1 am vergangenen Sonntag gegen Tottenham Hotspur die Arbeitsmoral der Liverpool-Profis um Nationalspieler Florian Wirtz kritisiert hatte.

„Ich stimme Jamie bei vielen Dingen zu, die er in dieser Saison gesagt hat. Aber hier bin ich anderer Meinung.“ Seit er in Liverpool arbeite, habe es nicht viele Spiele gegeben, in denen seine Elf in Sachen Einsatz unterlegen gewesen sei.