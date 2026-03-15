Liverpool spät geschockt: Spurs senden Lebenszeichen

SPORT1 15.03.2026 • 19:39 Uhr Die Reds kassieren gegen die Spurs einen späten Gegentreffer. Florian Wirtz hat vorzeitig Feierabend - dann meldet sich Tottenham zurück.

Nationalspieler Florian Wirtz und der FC Liverpool haben in der englischen Premier League den Sprung in die Champions-League-Ränge verpasst.

Die Reds kamen am 30. Spieltag aufgrund eines späten Gegentreffers nur zu einem 1:1 (1:0) gegen den strauchelnden Großklub Tottenham Hotspur und liegen als Tabellen-Fünfter zwei Punkte hinter Aston Villa auf Rang vier.

Wirtz hat vorzeitig Feierabend

Dominik Szoboszlai (18.) hatte den LFC, bei dem Wirtz bei seinem zweiten Startelf-Einsatz nach seiner Verletzungspause in der 64. Minute ausgewechselt wurde, mit einem direkt verwandelten Freistoß in Führung gebracht. Richarlison (90.) gelang der späte Ausgleich.

Szoboszlai hat in dieser Saison in der Premier League vier Tore per direktem Freistoß erzielt – so viele wie noch kein Liverpool-Spieler zuvor in einer einzigen Saison in diesem Wettbewerb. Nur David Beckham in der Saison 2000/01 und Laurent Robert in der Saison 2001/02 (beide 5) haben mehr erzielt.

Außerdem stand Youngster Rio Ngumoha bei den Reds in der Startelf. Der 17-Jährige stieg am Sonntag zum jüngsten Spieler auf, der jemals in einem einzigen Premier-League-Spiel seit Datenerfassung sieben Dribblings absolviert hat.

Liverpool verpatzt Generalprobe

Die Mannschaft von Teammanager Arne Slot verpatzte damit auch ihre Generalprobe für das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Galatasaray Istanbul am Mittwoch (21.00 Uhr). Das Hinspiel in der Türkei hatte Liverpool 0:1 verloren.

Auch Tottenham ist am Mittwoch in der Königsklasse gefordert, das 2:5 aus dem Hinspiel gegen Atlético Madrid ist für die Londoner aktuell jedoch die geringste Sorge.

Nach sechs Niederlagen in Serie - vier davon unter Interimstrainer Igor Tudor - holten die Spurs zwar mal wieder einen Punkt, längst steckt der Europa-League-Sieger in der Liga aber mitten im Abstiegskampf. Als Tabellen-16. liegt Tottenham nur einen Punkt vor den direkten Abstiegsrängen.

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