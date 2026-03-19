Wirtz und Co. wollen Revanche gegen PSG

SID 19.03.2026 • 07:27 Uhr Es kommt wieder zu einem Aufeinandertreffen mit Paris: Diesmal soll es für Liverpool besser laufen als in der vergangenen Saison.

Der FC Liverpool will die Revanche gegen den Titelverteidiger. „Ich glaube nicht, dass sie sich freuen, gegen uns zu spielen“, sagte Teammanager Arne Slot nach dem Einzug des englischen Rekordmeisters ins Viertelfinale der Champions League.

Dort trifft die Mannschaft um den deutschen Nationalspieler Florian Wirtz auf Paris Saint-Germain. Gegen die Franzosen waren die Reds in der Vorsaison nach Elfmeterschießen im Achtelfinale ausgeschieden.

Diesmal schaffte es Liverpool trotz der Niederlage im Hinspiel bei Galatasaray Istanbul (0:1) in die Runde der besten Acht, das 4:0 (1:0) an der Anfield Road war eine klare Angelegenheit. „Wir hätten 10:0 gewinnen können“, sagte der frühere Frankfurter Hugo Ekitike. Der Franzose, der ein Tor beisteuerte, ist heiß auf die Begegnung mit seinem Ex-Klub: „Ich kann es kaum erwarten.“

Der frühere Leipziger Dominik Szoboszlai (25.) hatte Liverpool in Führung gebracht, kurz vor der Pause vergab Mohamed Salah die riesige Chance aufs 2:0. Er schoss einen an Szoboszlai verursachten Foulelfmeter viel zu schwach (45.+4).