Barca vs. Atlético: Fan-Eklats vor Spanien-Kracher!

Niklas Senger 08.04.2026 • 21:07 Uhr Die Partie des FC Barcelona gegen Atlético Madrid wird vor dem Anpfiff von den Ausschreitungen beider Fanlager überschattet. Vandalismus und Rassismus treffen auf ein eigentlich vielversprehendes Duell.

Im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League empfängt der FC Barcelona den Ligarivalen Atlético Madrid (ab 21 Uhr im LIVETICKER) zum dritten Duell der beiden Teams in weniger als 14 Tagen. Vor dem Anpfiff sorgen beide Fanlager jedoch für Ärger.

Während sich der Mannschaftsbus von Atlético gerade auf der Anfahrt zum Camp Nou befand, warfen die Anhänger der Katalanen zahlreiche Gegenstände und zertrümmerten dabei zwei Fensterscheiben, wie spanische Medien übereinstimmend berichteten.

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Barcelona: Fans zertrümmern Fensterscheiben am Mannschaftsbus

Bereits beim Rückspiel des Halbfinals der Copa del Rey im März wurde der Bus der Madrilenen auf ähnliche Weise attackiert. Trainer Diego Simeone äußerte sich nun zu den Vorfällen und übte dabei Kritik, die über den Fußball hinausging. „Das ist das, was man in der Gesellschaft immer wieder sieht – wir können sie nicht ändern“, meinte der Argentinier bei Movistar+.

Beim Empfang ihres eigenen Mannschaftsbusses verfielen die Barca-Fans derweil in Ekstase. Mit lautstarken Gesängen und dem großflächigen Einsatz von Pyrotechnik begrüßten die Anhänger ihr Team.

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Für eine Schrecksekunde sorgte ein Absperrzaun, der unter dem Gewicht der Masse nachgab. Einige Fans gingen zwar zu Boden, ernsthafte Verletzungen soll es jedoch nicht gegeben haben.

Atlético-Fans sorgen für erneuten Rassismus-Eklat

Doch damit nicht genug, vereinzelte Fans von Atlético sorgten im Vorfeld der Partie für einen erneuten Rassismus-Eklat. In der Umgebung des Teamhotels stimmten einige der rund 2.000 Gästefans beschämende Gesänge wie: „Wer nicht springt, ist ein Muslim“ an.

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Damit wiederholt sich in Spanien ein Vorfall aus der Länderspielpause. Beim Testspiel der Nationalmannschaft gegen Ägypten waren die Spanier in Barcelona mit dem gleichen Gesang aufgefallen. Sie hatten außerdem die Nationalhymne des Gegners ausgebuht.