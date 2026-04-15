Bayern-Fans enthüllen Mega-Choreo - SPORT1

Philipp Schmidt 15.04.2026 • 21:06 Uhr Beeindruckende Choreo an einem besonderen Champions-League-Abend: Die Bayern-Fans liefern den passenden Rahmen für den Kracher gegen Real Madrid.

Die Fans des FC Bayern München haben vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Real Madrid (JETZT IM SPORT1-LIVETICKER) mit einer gigantischen Choreografie für Aufsehen gesorgt.

Unter dem Slogan „Alles in unserer Hand“ entrollten die eingefleischten Anhänger des deutschen Rekordmeisters in der Südkurve rund fünf Minuten vor Anpfiff der Partie gegen die Königlichen über Unter-, Mittel- und Oberrang hinweg gigantische Banner, die sich zu einem großen Bild zusammenfügten.

Sichtbar wurde dadurch ein Oberkörper im Bayern-Trikot, der passend zum Motto der Choreografie einen Fußball in den Händen hielt.

FC Bayern: Fankurve gegen Real früh wie selten gefüllt

Schon frühzeitig war die besondere Bedeutung des Rückspiels in der heimischen Allianz Arena nach dem knappen 2:1-Sieg in Madrid zu spüren gewesen: Bereits über eine Dreiviertelstunde vor dem Anpfiff um 21 Uhr waren die Stehplätze in der Südkurve komplett gefüllt, immer wieder stimmten die Bayern-Fans beim Aufwärmen ihrer Spieler lautstarke Gesänge an.

Die Feldspieler der Münchner begaben sich nach dem Betreten des Rasens direkt geschlossen vor die Südkurve und bedankten sich mit Applaus für den schon zu diesem Zeitpunkt deutlich hör- und sichtbaren Support.