Champions League: Legende nimmt Bayern in die Pflicht

Dominik Hager , Niclas Löwendorf 14.04.2026 • 12:58 Uhr Bayern-Legende Klaus Augenthaler warnt den deutschen Rekordmeister vor dem Rückspiel gegen Real Madrid. Gleichzeitig nimmt er seinen früheren Klub angesichts des Hinspiel-Ergebnisses in die Pflicht.

Bayern-Legende Klaus Augenthaler hat die Münchner nach dem 2:1-Erfolg im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals eindringlich vor den Comeback-Qualitäten von Real Madrid gewarnt.

„Ich glaube, dass die Madrilenen sich noch nicht geschlagen geben. Ich habe einige Male in Madrid gespielt und ich glaube, dass sie mit Selbstvertrauen nach München kommen und sagen: ‚Warum sollten wir das Spiel nicht umdrehen?’“, erklärte der 68-Jährige bei SPORT1.

Als Mahnung führte Augenthaler ein prägendes Beispiel aus seiner aktiven Karriere an. „Ich kann mich gut erinnern, als wir zu Hause gegen Inter Mailand 0:2 verloren haben“, blickte er auf das legendäre „Wunder von Mailand“ 1988 zurück: „Keiner hat uns was zugetraut und in Mailand haben uns die Trainer starkgeredet, dann haben wir es geschafft und 3:1 gewonnen.“

In einem denkwürdigen Rückspiel im Olympiastadion erzielte Augenthaler damals einen der drei Treffer, die den Bayern den Einzug ins Viertelfinale des UEFA-Pokals sicherten.

FC Bayern: Augenthaler fordert Halbfinal-Einzug

Auf dem Papier hat der FC Bayern nach dem Sieg im Hinspiel im Bernabéu leicht bessere Aussichten, nun das Ticket für das Champions-League-Halbfinale zu lösen. „Das Ergebnis ist super, wenn man in Madrid gewinnt“, betonte Augenthaler.

„Klar, die Madrilenen geben sich noch nicht geschlagen, aber wir haben jetzt ein Heimspiel und wenn man in Madrid gewonnen hat und die 75.000 Zuschauer hinter sich hat, dann muss man eine Runde weiterkommen“, nahm er den FCB vor dem Rückspiel am Mittwoch (ab 21 Uhr im LIVETICKER) in die Pflicht.

Auf dem knappen Vorsprung dürfen sich die Bayern nicht ausruhen. Bereits im ersten Duell begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe. Zwar waren die Münchner insgesamt die etwas bessere Mannschaft, doch ohne einen herausragenden Manuel Neuer wäre der Auswärtssieg kaum möglich gewesen.