Carvajal-Wut entlädt sich: "Es ist deine Schuld! Es ist deine verdammte Schuld!"

SPORT1 16.04.2026 • 11:41 Uhr Nach Camavingas Platzverweis wütet Real-Kapitän Carvajal gegen Schiedsrichter Vincic.

Real Madrid ist in einem denkwürdigen Viertelfinale aus der Champions League ausgeschieden – und die Emotionen kochten über. Beim 3:4 im Rückspiel beim FC Bayern (6:4 gesamt) geriet vor allem Dani Carvajal außer sich.

Auslöser war die Gelb-Rote Karte gegen Eduardo Camavinga fünf Minuten vor dem Ende. Der Franzose hatte zunächst Harry Kane gefoult und anschließend den Ball nicht hergegeben. Schiedsrichter Slavko Vincic stellte ihn folglich vom Platz.

Carvajal, der nicht zum Einsatz kam, explodierte an der Seitenlinie. TV-Kameras fingen ein, wie der Kapitän in Richtung des slowenischen Referees brüllte: „Es ist deine Schuld! Es ist deine verdammte Schuld!“ Seine Wut galt der Entscheidung gegen Camavinga, die aus Sicht der Madrilenen die Partie kippte.

Arbeloa schießt gegen den Referee

Auch Trainer Álvaro Arbeloa sparte nicht mit Kritik. „Es ist unglaublich, du kannst dafür keinen Spieler vom Platz stellen“, wetterte der Spanier nach dem Abpfiff: „Der Schiedsrichter wusste nicht einmal, dass er schon verwarnt wurde. Er hat ein wunderschönes, völlig ausgeglichenes Duell zerstört. In diesem Moment war das Spiel entschieden.“

Die Königlichen hatten das 1:2 aus dem Hinspiel gedreht und lagen zwischenzeitlich auf Kurs Verlängerung. Doch in Überzahl schlug Bayern eiskalt zu. Díaz traf in der 89. Minute sehenswert, Olise setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt.

Real-Ikone Jorge Valdano legte sich bei Movistar+ fest: „Der Platzverweis gegen Camavinga hat das Spiel kippen lassen. Für mich ist das ein doppelter Fehler des Schiedsrichters. Ein Fehler, ihm die Gelbe Karte zu zeigen, und ein weiterer Fehler, nicht zu wissen, dass es bereits seine zweite Gelbe war.“

Rüdiger ringt um Worte

Antonio Rüdiger brachte die Gefühlslage im Spielertunnel auf den Punkt. „Ehrlich, es ist besser, wenn ich nichts sage“, meinte der Innenverteidiger und schüttelte nur den Kopf. Auf erneute Nachfrage fragte sich der DFB-Star nur: „Ob ich so etwas schon einmal gesehen habe?“, und blieb anschließend sprachlos.