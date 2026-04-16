Champions League: Bei dieser Statistik beeindruckt Bayern schon wieder

Jakob Lüers 16.04.2026 • 18:20 Uhr Wie schon im Hinspiel beeindruckt der FC Bayern beim Wiedersehen mit Real Madrid mit einer bestimmten Statistik. Die Münchner laufen erneut rund zehn Kilometer mehr als die Königlichen.

Der FC Bayern hat beim 4:3 im Viertelfinal-Rückspiel gegen Real Madrid erneut eine beeindruckende Laufleistung abgeliefert: 109,7 Kilometer – das ist die Strecke, die die Spieler des FCB beim spektakulären Einzug ins Champions-League-Halbfinale insgesamt auf dem Rasen der Allianz Arena abspulten.

Die Bayern liefen im entscheidenden Rückspiel damit rund zehn Kilometer mehr als die Madrilenen (99,8 Kilometer). Die unermüdliche Laufleistung des deutschen Rekordmeisters war damit ein Abziehbild der Partie in Madrid aus der Vorwoche: Bereits im Bernabéu war das Team von Vincent Kompany satte 110,9 Kilometer gelaufen, ebenfalls fast zehn mehr als Madrid (101,9).

Spaniens Presse von Bayern beeindruckt

Das beeindruckte damals bereits die spanische Presse. „Bei Bayern läuft jeder“, fasste es die Mundo Deportivo zusammen. „Hier gibt es keine Kompromisse, und keiner ihrer Superstars ist sich zu schade, Defensiveinsatz zu leisten.“

Zwar beendeten die Madrilenen das Rückspiel in München nur zu zehnt, nachdem Eduardo Camavinga mit Gelb-Rot vom Platz geflogen war (86.) – doch die Hinausstellung erfolgte so spät im Spiel, dass der krasse Unterschied in der Laufleistung der beiden Teams allein damit nicht erklärt werden kann.

Schließlich zog sich Real über weite Strecken der zweiten Halbzeit nach dem Treffer zur 3:2-Führung in die eigene Hälfte zurück und verschob die Räume vor dem eigenen Strafraum. Währenddessen ließen die Bayern den Ball weit zirkulieren. Bei einem Ballgewinn schickte Real dann zumindest die beiden Sprinter Vinícius und Kylian Mbappé in die Tiefe, der Rest der Mannschaft rückte aber nur langsam nach.

Auch in der Liga: Bayern mit Spitzenwerten

Die hohe Laufintensität der Münchner dürfte in Madrid niemanden überrascht haben: Schließlich steht der FC Bayern auch in der Bundesliga auf Platz zwei der addierten Team-Laufleistung: 3570,15 Kilometer absolvierten die Münchner in 29 Bundesligaspielen insgesamt, was einem Schnitt von 123,11 Kilometern pro Partie entspricht. Nur die TSG Hoffenheim läuft noch mehr (3574,26 Kilometer gesamt).