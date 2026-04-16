FC Bayern: "Das ist ganz klar!" Kane versteht Real-Ärger nicht

SPORT1 16.04.2026 • 12:27 Uhr Bayerns Torjäger Harry Kane widerspricht den Beschwerden aus Madrid nach Camavingas Platzverweis deutlich. Stattdessen rückt eine andere Szene in den Fokus.

Harry Kane hat die heftigen Proteste von Real Madrid nach dem dramatischen 4:3 des FC Bayern gegen die Königlichen in der Champions League entschieden zurückgewiesen. Der Engländer stellte sich nach dem Viertelfinal-Rückspiel klar hinter Schiedsrichter Slavko Vincic – und widersprach den Vorwürfen rund um die Gelb-Rote Karte gegen Eduardo Camavinga.

Beim Stand von 4:4 im Gesamtergebnis sah der Franzose in der Schlussphase seine zweite Verwarnung nach einem Foul an Kane inklusive anschließendem Zeitspiel. Kurz darauf traf Luis Díaz, ehe Michael Olise alles klarmachte. Bayern zog mit 6:4 nach zwei Spielen ins Halbfinale ein.

Kane zeigte wenig Verständnis für die Aufregung: „Ich denke, das ist ganz klar Rot. Und über beide Spiele hinweg sind wir verdiente Sieger.“ Bereits zur Pause habe man sich vorgenommen, „den Ball mehr laufen zu lassen und ruhiger zu spielen“.

Kane kritisiert auch Rüdiger

Zugleich übte der Stürmer Kritik an einer anderen Szene. Vor dem zwischenzeitlichen 2:3 habe es ein Foul von Antonio Rüdiger an Josip Stanisic gegeben, das nicht geahndet worden sei. „Ich denke, dieses Tor hätte nicht zählen dürfen“, meinte er.