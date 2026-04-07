Champions League: Bitter! Star-Duo fällt bei Arsenal aus

Moritz Pleßmann 07.04.2026 • 13:25 Uhr Der FC Arsenal muss in der Champions League auf zwei Stars verzichten. Das Hinspiel im Viertelfinale gegen Sporting Lissabon kommt noch zu früh.

Bittere Ausfälle für den FC Arsenal: Für das Viertelfinal-Hinspiel gegen Sporting Lissabon in der Champions League (ab 21 Uhr im LIVETICKER) müssen die Gunners auf Bukayo Saka und Jurrien Timber verzichten.

Beide sind die Reise nach Lissabon mit der Mannschaft nicht angetreten und bleiben in London. Schon beim blamablen Ausscheiden im FA-Cup gegen Southampton hatten Saka und Timber gefehlt, für das Duell in der Königsklasse wurden sie nicht mehr rechtzeitig fit.

Champions League: Arsenal-Stars „noch nicht bereit“

„Sie sind nicht mitgereist und noch nicht bereit“, erklärte Trainer Mikel Arteta. Saka absolvierte in der laufenden CL-Saison acht Spiele und legte neben zwei eigenen Treffern zwei Tore vor. Timber stand bei sieben Partien auf dem Rasen, dabei gelang ihm jeweils ein Treffer und Assist.

Arteta machte sich Hoffnung auf eine baldige Rückkehr des Duos: „Hoffentlich klappt es fürs Wochenende, wenn alles gut läuft.“